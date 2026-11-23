La noche del viernes, fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron en Guasave a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro. Con él cayeron Germán “N”, Serafín, su primo y segundo al mando, y José “N”, cuñado y operador financiero. Ocho sicarios de Meza Flores fueron abatidos. El costo fue alto: cuatro militares murieron en combate contra los criminales que intentaron rescatar a Isidro. Las imágenes fueron terribles, pero el operativo tuvo la precisión y la fuerza que se requería: a pesar del despliegue de fuerza no hubo víctimas civiles.

Meza Flores era el heredero del Cártel de los Beltrán Leyva. Cuando los Beltrán rompieron con el Cártel de Sinaloa, en 2008, se quedó con Guasave y Los Mochis, y desde ahí construyó una organización propia que se extendió al sur de Sonora. Desde febrero de 2025 estaba en la lista de los diez más buscados del FBI, con cinco millones de dólares de recompensa, y tiene orden de extradición. La operación se hizo con inteligencia de Estados Unidos y Washington la festejó de inmediato: la DEA, Sara Carter, el embajador Johnson. El operativo fue realizado por las fuerzas especiales del Ejército mexicano junto con la Guardia Nacional en un trabajo de coordinación altamente sofisticado con el Comando Norte de Estados Unidos.

Los distintos entrenamientos entre fuerzas especiales de los dos ejércitos que se han realizado a ambos lados de la frontera son los que han permitido tener estos resultados y este tipo de operaciones. Es el tercer gran operativo que le toca encabezar al general Ricardo Trevilla y los tres han demostrado la eficacia (y la necesidad de utilizar el poderío militar para enfrentar a estos grupos terriblemente violentos) de las fuerzas especiales del ejército: el de Jesús María con el que se detuvo a Ovidio Guzmán; el que terminó con el abatimiento de El Mencho; y éste, que logró la detención de El Chapo Isidro y sus principales lugartenientes.

Isidro no sólo era un narcotraficante especialmente violento sino uno de los principales introductores de fentanilo y metanfetaminas a los Estados Unidos. Suyo era el cargamento de fentanilo más grande decomisado en la historia hace unos meses.

El Chapo Isidro, enemigo de toda la vida de El Chapo Guzmán y sus hijos, en la guerra interna del Cártel de Sinaloa, apoyó a La Mayiza, pero siempre mantuvo un perfil y un territorio propios. Le daba dos cosas a los Zambada: sicarios y operación en el norte del estado. Pero también en esa guerra su grupo pensaba fortalecer sus propios espacios a costa de Los Chapitos y quizás el día de mañana de la propia Mayiza.

Los Chapitos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar siguen libres, pero lejos de su mejor momento: han quedado replegados en el sur de Sinaloa, en Concordia, Rosario y Escuinapa. El CJNG está encabezado por Juan Carlos Valencia González, El 03, con fuerte presencia de El Sapo, Gonzalo Mendoza Gaytán, pero ha recibido muy fuertes golpes. Su apoyo a Los Chapitos se basa, sobre todo, en la intención de que la influencia de La Mayiza y sus aliados no baje hacia Nayarit y Jalisco.

Un día después de la caída de El Chapo Isidro, fue asesinado en Lomas de Angelópolis, en Puebla, Juan Pablo Quintero Navidad. El 25, junto con su escolta, un exmilitar. Era familiar, primo o sobrino, de Rafael Caro Quintero. Reportes policiales lo ubican como jefe de La Plaza, la estructura ligada al cártel de Caborca que opera en Caborca, Guaymas, Empalme y Cajeme.

En mayo de 2021, cuando asesinaron a Abel Murrieta en Cajeme, escribimos aquí que el crimen en esa región dependía de dos figuras: El Chapo Isidro y Rafael Caro Quintero. Hoy Caro Quintero está preso en Brooklyn y negocia un acuerdo de culpabilidad; El Chapo Isidro está detenido, y quien aparecía como cabeza de los Caro en Sonora fue ejecutado en un fraccionamiento de lujo en Puebla. En 48 horas recibieron golpes decisivos los jefes de las dos estructuras que se repartían el corredor que va del norte de Sinaloa a la frontera de Sonora.

Todo el mapa del crimen organizado se está reconfigurando. Las grandes organizaciones verticales, con un jefe que ordenaba y repartía, están debilitadas. Hoy no tienen la misma capacidad de desafiar al Estado como lo hicieron en seis años de abrazos y no balazos, pero la violencia de las distintas facciones es más local, vive no sólo del tráfico de drogas, sino de la extorsión y la expoliación de la gente y es difícil de contener.

Sin duda son éxitos: provienen de la decisión mostrada por el gabinete de seguridad; de la coordinación que, más allá de los discursos absurdos, se ha establecido con las fuerzas militares y de seguridad de los Estados Unidos y de la propia coordinación interna, incluyendo la convicción de que a la fuerza brutal de estos grupos se los debe enfrentar con una fuerza equivalente. Y de la presión de la administración de Trump, que no es menor.

Lo que sigue siendo una incoherencia absoluta es que quienes desde el poder se beneficiaron y fueron cómplices de estas organizaciones no sean perseguidos con la misma fuerza y convicción. Ahí está Rocha Moya en su casa, Enrique Inzunza en el Senado, los demás acusados sinaloenses sin ser molestados. El equipo de gobierno estatal es casi, sin cambios, el mismo que acompañaba a Rocha. Si no se acaba con las redes de protección y complicidad, a partir de las mismas, esos u otros grupos comenzaran a regenerarse. Eso es lo que nos enseña la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico.

Por lo pronto, la caída de El Chapo Isidro ha sido un gran golpe, en el que lamentablemente cuatro militares han perdido la vida. El reconocimiento para ellos y sus familias.