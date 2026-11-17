Para Bibiana, por los mejores 15 años de mi vida

Miguel Ángel Félix Gallardo murió el domingo, a las 2 de la tarde, en un hospital privado de Guadalajara. Tenía 80 años y llevaba más de 37 preso. El viernes lo sacaron de Puente Grande por una baja de oxigenación; la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que la causa de su muerte fue una falla orgánica múltiple.

En septiembre de 2022 titulé este espacio Félix Gallardo se va a su casa. Un juez le había concedido la prisión domiciliaria. El dato era cierto; el desenlace, no. La Fiscalía objetó el brazalete electrónico, el hombre llegó hasta la puerta del penal y lo regresaron a su celda. En julio de este año hubo otra resolución a su favor. Tampoco se cumplió. Murió bajo custodia.

No se fue un capo más. Se fue el personaje que explica cómo se construyó el narcotráfico moderno en México y, sobre todo, con quién se construyó. Allí está el origen de la verdadera narcopolítica. Lo conté en los libros El otro poder y en La batalla por México. Félix Gallardo no empezó como delincuente, empezó como policía: agente judicial y custodio del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. De esa cercanía con el poder salió todo lo demás. Hasta entonces, los grupos que traficaban drogas eran organizaciones locales. Félix, con sus socios sinaloenses, se instaló en Guadalajara, y armó la primera organización de alcance nacional, con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto, como principales operadores, y se asoció con el Cártel de Medellín de Pablo Escobar. Ahí cambiaron la marihuana por la cocaína. El salto fue geométrico. Se convirtió en el zar de la cocaína. Caro Quintero era escandaloso, público, protagónico. Félix Gallardo jugaba golf, salía en las revistas de sociales, era accionista de un banco y trataba con la élite tapatía. Los dos gozaban de la misma impunidad.

Esa impunidad tenía nombre: Dirección Federal de Seguridad. Y tenía un contexto que suele omitirse: la guerra en Centroamérica. La administración de Reagan financiaba a la Contra nicaragüense, que operaba desde Honduras, por vías que su propia ley prohibía. De México salían aviones con armas y regresaban con cocaína, la que entregaba en Honduras Juan Matta Ballesteros y la recibía aquí la gente de Félix Gallardo, Fonseca y Caro Quintero. Hubo contras que se entrenaron en ranchos de narcotraficantes mexicanos, protegidos por la DFS.

Dos asesinatos rompieron ese arreglo. En mayo de 1984 mataron por la espalda a Manuel Buendía, el único periodista que había publicado sobre esa trama. Su fuente era su amigo José Antonio Zorrilla, jefe de la DFS, el mismo que terminó señalado como responsable del crimen. En noviembre de ese año, 450 soldados destruyeron en Chihuahua el rancho El Búfalo, el mayor plantío de marihuana conocido hasta entonces, donde trabajaban más de tres mil campesinos. Entre los dueños estaban Félix Gallardo, Caro Quintero, Fonseca y El Cochiloco. La información la había dado un agente de la DEA, Enrique Camarena.

A Camarena lo secuestraron el 7 de febrero de 1985, a plena luz del día, en Guadalajara, junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala. Lo levantaron agentes de la DFS que trabajaban para Caro Quintero. Lo torturaron hasta matarlo. Caro Quintero dirigió personalmente la tortura. El cuerpo apareció un mes después en Michoacán. Cuando detuvieron a Caro Quintero en Costa Rica, traía una credencial de la Federal de Seguridad.

Estados Unidos cerró la frontera durante días. La relación entre De la Madrid y Reagan ya no se recuperó. La DFS fue disuelta y varios de sus comandantes pasaron de proteger narcotraficantes a serlo. De ahí vienen la certificación, la guerra contra las drogas y buena parte de la violencia posterior.

¿Ordenó Félix Gallardo el crimen? Que la orden haya salido de su boca nunca quedó acreditado. Caro Quintero había decidido el secuestro y Fonseca lo apoyó, cayeron en 1985. Félix Gallardo siguió libre cuatro años más. Lo detuvieron en abril de 1989, al arrancar el gobierno de Carlos Salinas, cuando en la Casa Blanca ya despachaba George Bush, exdirector de la CIA y vicepresidente durante el Irán-Contra. Su caída fue parte de un acuerdo mucho más amplio entre los dos países. Lo entregó Guillermo González Calderoni, jefe policiaco en DFS, su amigo y compadre, que para entonces ya trabajaba para el Cártel del Golfo. A González Calderoni lo mataron en McAllen, en 2003, cuando era testigo protegido de la DEA.

Con Félix Gallardo preso, su organización se dividió, en un acuerdo establecido en una reunión de capos en Acapulco, en tres partes: Tijuana, Juárez y Sinaloa. El Golfo tenía su propia dinámica. La historia de las décadas siguientes es la de esos liderazgos peleando entre sí. La última vez que se le vio a Félix Gallardo fue en 2021, en una entrevista con Telemundo: casi ciego, sordo, en silla de ruedas, con un brazo roto. Ya no era el jefe de jefes; era un viejo enfermo que pedía cumplir la condena en su casa. No se lo concedieron. Washington nunca olvidó a Camarena. A Caro Quintero lo persiguió 40 años, hasta tenerlo frente a una corte de Nueva York.

Tampoco se olvidó de sus socios. Félix Gallardo pagó, y pagó completo. De los políticos que lo sentaron a su mesa y de quienes, en dos países, usaron esa red, casi nadie rindió cuentas. Escribí en 2022 que los ciclos de esta historia no se habían cerrado. Con su muerte se cierra la historia de Félix. La de sus protectores sigue abierta, particularmente en una corte de Nueva York, y el expediente tiene un nombre principal, Manuel Bartlett, escrito al calce. El juicio de Caro Quintero comenzará en marzo próximo.