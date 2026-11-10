Cuando nadie te escucha… allí está tu chatbot

El mes pasado, OpenAI publicó su último reporte sobre cómo la gente utiliza ChatGPT. Sólo 30% lo usa para temas laborales, mientras que 70% es para cuestiones personales. Y, dentro de estas cuestiones, un tercio de las personas recurre a ChatGPT para hablar de sus emociones, para platicar y sentirse acompañadas. Es posible elegir la voz y el tono del chatbot: amigable y conversador, franco y alentador, juguetón e imaginativo, crítico y sarcástico... La dulzona voz llamada “Bubbie”, por ejemplo, te dice: “Hola, corazón, ¿cómo puedo ayudarte hoy?”.

El chatbot está diseñado para validar nuestras emociones (incluso las negativas, como la angustia o el sufrimiento) y adular nuestras ideas. ¿A quién no le gusta eso? Ya sabemos que el reconocimiento es una necesidad humana básica. No es de sorprender, entonces, que estos chats configurados para parecer humanos y actuar como amigos y parejas muchas veces generen dependencia emocional. En ocasiones se establecen como únicos confidentes. Esto contribuye al aislamiento social y puede agudizar enfermedades mentales y delirio con consecuencias fatales, como el suicidio del menor Adam Raine en California.

Paradójicamente, cada vez más chatbots de IA se usan para dar apoyo psicológico. Existen 10,000 apps de salud mental para smartphones. Varios sistemas de salud emplean chatbots para “escuchar” y guiar a un número creciente de personas con ansiedad y depresión ante infraestructuras y presupuestos insuficientes.

En septiembre, la Sociedad Británica de Psicología (BPS) publicó Una investigación cualitativa sobre la experiencia de hombres en terapia con chatbots. Muchos reportaron que el chat los hizo sentir reconfortados, aceptados, escuchados, incluso “queridos” y comprendidos. Además, se sintieron interesantes como personas, dignos, no juzgados. Algunos mencionaron que los humanos reales en sus vidas no eran capaces de darles eso. Otros consideraron que chatear con un chatbot era artificial. La investigación concluyó que el apoyo con chats puede funcionar como un contacto inicial de escucha abierta más que una terapia formal, para después redirigir los casos más urgentes con terapeutas reales.

Esto me recordó un cuento temprano del dramaturgo y cuentista ruso Antón Chéjov llamado La tristeza, donde un cochero intenta hablar de su dolor con los pasajeros de su trineo y con sus compañeros de dormitorio, pero nadie lo escucha. Su hijo ha muerto esa misma semana. Al final del relato, mientras los demás duermen, termina desahogándose con la yegua que jala su trineo.

Todos necesitamos ser escuchados con atención, cariño, compasión. Lo constato cada vez que tengo una larga y profunda conversación con cualquier taxista en la CDMX, sólo que, a diferencia de la fina capa de nieve que cubre al cochero de Chéjov, nos cobija un manto de aire de dudosa calidad.

Usar en exceso los chatbots puede aumentar la insatisfacción en las relaciones humanas reales, alertan los expertos. Es obvio: la interacción entre personas está llena de fricciones, juegos de poder, emociones complejas, heridas de infancia no trabajadas. Implica negociar y ceder. A diferencia del chatbot, los demás no pueden estar disponibles para nosotros 24/7. Y, sin embargo, el contacto humano real es determinante para nuestro bienestar físico y mental. Sólo allí puede haber intimidad verdadera, calidez, humor (del bueno).

Por último, no olvidemos que en este mundo de inteligencias artificiales todo es una simulación, por lo que hacer un uso crítico es indispensable. Ya no hay marcha atrás. Debemos saber cómo funcionan las tecnologías que utilizamos, quién las produce, sus intereses políticos. Debemos exigir, en coordinación con los gobiernos, que las herramientas protejan a la infancia, que protejan nuestros derechos y, que de no hacerlo, se impongan sanciones serias.

Abro el pequeño ensayo de Kant sobre la Ilustración y me asombra su vigencia: “Tengamos el valor de razonar”, nos dice. Si no lo hacemos, seremos una sociedad inmadura que deja a otros el papel de pensar. Y eso nos hace, desde luego, presas fáciles de la manipulación y el totalitarismo.

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