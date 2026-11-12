Ciudades: ya no se trata de construir más, sino de hacerlo mejor

Durante mucho tiempo hemos entendido el desarrollo de las ciudades a partir de la construcción de viviendas, vialidades, edificios y servicios para responder al crecimiento de la población, pero esa visión ya es insuficiente. Las condiciones climáticas actuales obligan a pensar la planeación y el desarrollo urbano desde la convivencia con fenómenos como lluvias extraordinarias, periodos prolongados de sequía y temperaturas cada vez más elevadas. Ya no se trata de construir más, sino de hacerlo mejor y con una perspectiva de futuro.

La delegación de nuestro país presente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31), que se celebra en Turquía, aprovecha dicho encuentro para presentar la primera versión de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ADAPTA MX 1.0, que contempla 33 medidas frente a sequías y lluvias torrenciales, además de herramientas para fortalecer la prevención y orientar las decisiones públicas.

Y, aunque dicha política tiene un alcance mucho más amplio, pues incluye territorios rurales, actividades productivas y ecosistemas, ofrece posibilidades especialmente interesantes para observar e impulsar el desarrollo de las ciudades, ya que en ellas convergen millones de personas y actividades que dependen de decisiones tomadas mucho antes de que aparezcan los efectos de un fenómeno climático.

Pensemos, por ejemplo, en la diferencia entre construir infraestructura para desalojar rápidamente el agua de lluvia y diseñar espacios urbanos capaces de aprovecharla, infiltrarla o almacenarla. Ambas alternativas pueden formar parte de una misma estrategia, pero en la segunda se entiende de manera distinta la relación entre el desarrollo urbano y la naturaleza.

Al respecto, hay experiencias internacionales que ofrecen aprendizajes relevantes. En Países Bajos, por ejemplo, una parte importante de territorio se encuentra por debajo del nivel del mar, una condición que ha llevado al país a desarrollar estrategias de protección frente a las inundaciones. Una de las más interesantes es el programa Room for the River, que propone una manera distinta de gestionar el agua: en lugar de sólo depender de la construcción de diques cada vez más altos, recupera y acondiciona espacios para que los ríos puedan expandirse de manera controlada durante las crecidas, reduciendo la presión del agua sobre las áreas habitadas.

Ello demuestra que adaptarse al cambio climático no siempre significa construir más barreras frente a la naturaleza, sino también aprender a aprovechar las características del territorio para convivir mejor con ella.

Nuestro país ya cuenta con herramientas como el Atlas Nacional de Riesgos y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, que permiten conocer las amenazas a las que están expuestas distintas regiones del país. Pero el valor de ADAPTA MX no estaría sólo en generar más información, sino en mejores decisiones que determinen cómo crecerán nuestras ciudades, qué espacios se deben proteger y qué medidas adoptar para estar mejor preparados frente al cambio climático.

Por supuesto, transformar información en resultados requiere recursos, capacidades institucionales y continuidad, por lo que es preciso comprender que la adaptación no debería considerarse una tarea adicional a la planeación urbana, sino una parte esencial de ella.

Las ciudades no son espacios terminados, son territorios que se transforman constantemente. Frente al cambio climático, esa transformación adquiere un nuevo significado: no basta con preparar nuestras ciudades para resistir a los fenómenos extremos, hoy tenemos la oportunidad de hacerlas más habitables, sostenibles y capaces de adaptarse.