Nunca hubo una intención auténtica de relevar a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE construyendo un consenso, porque esa posibilidad se encuentra fuera de los escenarios de Morena.

Es una definición política que viene de 2023, cuando se instaló la tómbola en Cámara de Diputados para sortear los nombres de la futura consejera presidenta, entre cinco afines a la marca guinda.

El jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier, operó la instrucción de Palacio: nada de acuerdos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), bajo la engañifa de que el azar era mejor que las cuotas partidistas.

Pero la trampa se armó antes, con la selección de perfiles sólo filo morenistas para las candidaturas a la presidencia del INE, como lo documentó en su voto particular Maité Azuela.

Ella fue testigo de la línea oficialista que asimiló el Comité Técnico de Evaluación de entonces, conformado principalmente por cercanos a la 4T, y que dio como resultado dos quintetas 100% guindas. De la de mujeres, salió sorteada Guadalupe Taddei; y de la de hombres, el actual consejero Jorge Montaño, su aliado número uno.

En las otras dos quintetas quedaron prospectos bien calificados y sin veto morenista: Rita López Vences, finalista desde 2020 y con apoyo de la 4T de Oaxaca, y Arturo Castillo Loza, experto destacado en el TEPJF.

El desempeño de los cuatro consejeros designados en 2023 evidencia el daño que le hace al árbitro electoral su cercanía con el poder en turno. A más apapacho morenista, mayor sometimiento, abuso e impunidad.

Y lo mismo podemos observar con los integrantes del INE definidos por consenso pleno en 2020, con Mario Delgado como jefe de la diputación morenista: Carla Humphrey, Martín Faz y Uuc-kib Espadas.

Si bien Espadas hizo acuerdos con Taddei cuando ella ejerció sus maxi poderes, ante el escándalo de corrupción el consejero fue firme en poner distancia, exigir castigo y confirmar su rol de fiel de la balanza.

Otro ha sido el caso de Norma de la Cruz Magaña, la consejera que hace seis años entró con la presión morenista, y en 2023 se convirtió en aliada política de Taddei, de quien no ha podido deslindarse ni verbalmente.

Y es que las designaciones de consejeros ocurridas en los ocho años de la 4T revelan cómo se fueron reduciendo los márgenes para el consenso mientras el oficialismo impuso evaluadores a modo.

De manera que, si el proceso bajo el mando de Ignacio Mier dejó mucho qué desear frente al conducido por Mario Delgado, el de abril a cargo del diputado Ricardo Monreal rayó en el agandalle.

Y es que en el proceso 2026 hubo un examen sospechoso, purga de proscritos, recomendados que se desinflaron en las entrevistas y, claro, un comité evaluador que de técnico sólo tenía el título.

De ahí salieron Arturo Chávez López, operador de la presidenta Claudia Sheinbaum; y dos consejeras estatales recomendadas por los gobiernos morenistas: la tamaulipeca Frida Gómez, conocida por impulsar las boletas planchadas, y Blanca Cruz García, de Puebla y actual presidenta provisional del INE.

Seis meses después estalló la crisis en el INE y, en vez de garantizar su cabal funcionamiento, la Cámara de Diputados quedó rehén de la operación gubernamental de repartir el costo del cochinero.

Porque la exconsejera presidenta es tan de Morena que, antes de tocarla, están buscando culpar a Lorenzo Córdova de supuestos males estructurales del INE y a Luis Carlos Ugalde del “fraude” de 2006.

Con ese guion, el coordinador Monreal venía ofreciendo un consenso que no puede cumplir, porque al gobierno no le importa que exista; ahí prefieren prolongar la presidencia provisional.

En el PVEM y del PT ni siquiera meten las manos; PRI adelanta voto en contra asumiendo que el INE se morenizó; MC le entra al juego de los nombres, según Monreal, y el PAN los acusa de pactar en lo oscurito.

Frente a ese escenario, Elías Lixa, jefe de la bancada del PAN, exige un árbitro electoral despolitizado y que Morena page el costo de no hacerlo o de poner una de sus filas. Y al denunciar a la Jucopo ante el TEPJF por no emitir la convocatoria, advierte: “¿Cómo prefieres que te maten? ¿Con ruido o en silencio?”.

El consenso estaba muerto. Y no va a revivir por el Taddeigate.