Lo que se ve…

Por Laura Coronado Contreras*

…no se juzga o, por lo menos, lo define el Collins English Dictionary. ¿Quién no conoce una de las frases más icónicas de uno de los cantantes mexicanos más queridos? Juan Gabriel podría ser el “rey del mogging” aunque, irónicamente, ya se cumplieron 10 años de su muerte, y es ahora cuando se ha popularizado el término. Un concepto que el célebre diccionario inglés acaba de nombrar como la “palabra del año”. Y, a pesar de que seamos millennials, incluso, boomers, y nunca hayamos escuchado ese término, enlazarlo con El Divo de Juárez nos da muchas pistas sobre su significado.

Para esta institución, es “la acción de eclipsar, superar o dejar en un segundo plano a una persona, objeto o situación”. ¿Podemos pensar en un mejor representante?

Videos, publicaciones y memes describen cómo, ya sea por la apariencia, o bien, por lo atractivo, una persona destaca —de manera notable— frente al resto, apropiándose de un acrónimo que era utilizado por grupos machistas. AMOG, significa Macho Alfa del Grupo e, inicialmente, lo empleaban para describir cómo la estatura, la musculatura o la presencia en general, podía ser un factor decisivo en la competencia física o en la “jerarquía de masculinidad”.

Desde hacía un buen tiempo, era la forma en la que ciertas subculturas —algunas más tarde darían origen a grupos Incel— buscaban promover ciertos arquetipos y “aconsejaban” a sus seguidores para mejorar sus rutinas de cuidado personal, sus rutinas en el gimnasio, pero, además, sobre técnicas para definir la mandíbula, cirugías, uso de esteroides o ideas para verse más altos.

Una narrativa centrada fundamentalmente en cómo el éxito profesional y amoroso está vinculado con la apariencia y, especialmente, retomada por grupos radicales para enaltecer la genética de ciertos hombres y, que serían la base, para discursos de odio. Por ello, no deja de ser alentador que las propias redes y, en particular, los miembros de la Generación Z, hayan neutralizado el término para generalizarlo.

Este fenómeno no existiría si no fuera por el bendito algoritmo: cuando los videos con contenidos sobre moggear comenzaron a ser visibles para el público en general fueron vistos desde una óptica muy diferente. Los más jóvenes comenzaron a realizar sátiras en donde aparecía un gato haciendo mogging (eclipsando) a un perro o personajes como Calamardo o a la misma Peppa Pig mostrando su versión con mandíbula o ganándole por un centímetro en estatura a su mejor amiga, o bien, utilizando a la versión humana de Shrek para reírse con el clásico “antes y después”.

Y es que esa seriedad enfermiza que aparecía en grupos tóxicos fue mostrada como lo absurda que es en el mundo real. El sarcasmo vació del poder opresor y corrosivo del término para mostrar, tal cual, lo fácil que es detectar aquello que es pose.

Sumado a ello, las mujeres comenzamos a participar con outfits para moggear y así se convirtió en sinónimo de carisma, presencia, brillar por sí mismo y, en un caso ya mucho más trivializado, “opacar” al resto.

Curiosamente, un expositor del mogging es Harry Styles, quien sin quererlo ha acercado aún más, a los jóvenes con la figura del cantante mexicano. El estilismo del inglés —con sus lentejuelas, colores y extravagancia— y sus coincidencias con el ídolo de nuestras madres es notable y ha sido sujeto de múltiples memes. Ello demuestra que lo que se ve, no se juzga porque no hay nada más eclipsante que la libertad de romper estereotipos. Así que, a moggear.

*Catedrática de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México