La República de las Letras / 9 de marzo de 2026

RESPUESTA A J.J. DÍAZ INFANTE

Acerca de lo publicado en esta columna, José Julio Díaz Infante, director general de Música de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, rechaza que en la dependencia a su cargo se efectúen prácticas deshonestas y negociazos y señala que, “como sucede en el ecosistema musical del mundo”, se colabora con las agencias de representación, con 20 de las cuales tiene relación la UNAM, las que de enero de 2023 a la fecha nos han mandado —dice Díaz Infante— a 120 músicos de 20 nacionalidades.

En efecto, es común que se trabaje con agencias, pero lo dicho aquí es que con Halac Artist se trajo a Sylvain Gasançon, y ya con él al frente de la OFUNAM, la misma agencia ha traído a tres directores de orquesta, cuatro pianistas, dos violinistas, una soprano y tres conjuntos: Attaca Quartet, Ulysses Quartet y la orquesta barroca Harmonía del Parnás, lo que parece demasiado si es que de veras se trabaja con 20 agencias. Mediante otra empresa se trajo al Ensemble dal Niente en octubre de 2025 y cuatro meses después, en febrero del presente año, el propio Díaz Infante se presentó con el citado conjunto en el Frequency Festival de Chicago, lo que es algo más que coincidencia. ¿Yo te traigo y tú me llevas?

Por otra parte, se entiende que, si solistas y grupos extranjeros gozan de prestigio y proyección internacional, haya que pagar lo que piden, si es que resulta indispensable traerlos, pero si se trata de quienes son prácticamente desconocidos por el público mexicano, muy probablemente estemos ante un caso de discriminación en perjuicio de nuestros malpagados artistas y de las finanzas de la UNAM.

Por eso, para aclarar las cosas, resultaría útil dar a conocer lo que se paga a cada quien.

DIFERENTES FERIAS DEL LIBRO

Antier, sábado, hubo una multitudinaria asistencia a la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, la que dirige Gerardo Valenzuela. En la plaza, el gentío se desplazaba despacio, iba entre los locales o stands, se detenía a ver los volúmenes en exhibición, compraba, regateaba y llevaba lo adquirido con aire de satisfacción. Tan exitosa celebración contrasta con la caída de asistencia a la Feria de Minería, donde se paga, y no poco, por entrar, mientras que en Coyoacán el ingreso es gratuito. Este año, Minería reportó que a lo largo de diez días hubo un total de 70 mil asistentes, tantos como los que fueron ayer —en un solo día— a la Feria de Coyoacán. Algo deberá hacer doña Mercedes Alvarado, porque el año pasado la asistencia fue de 83 mil personas con boleto pagado. La caída se explica por el pago del boleto de ingreso, pero también porque para quien carece de contacto con los libros, entrar a un lugar cerrado puede resultar intimidante, aunque se trate del bellísimo palacio neoclásico construido por Manuel Tolsá.

BREVIARIO…

La Sogem decidió cerrar la Escuela de Escritores y en la comunidad literaria se ha manifestado una decepción generalizada que se ha expresado en el sitio de internet de Mariángeles Comesaña, donde Rosana Curiel Defossé sintetizó el sentir generalizado: “Se cierra no sólo una escuela, un símbolo y una época. Lo siento mucho”. @@@ Con 90 años bien vividos, se fue Pedro Friedeberg, mexicano nacido en Florencia, creador de múltiples y peculiares formas que empleó en sus cuadros y sus esculturas. Queda para las generaciones venideras su genial Mano de Akhenatón, sí, esa silla que con forma de mano ofrece, sin embargo, comodidad, pero sobre todo belleza. @@@ En La Jornada Semanal apareció un enérgico texto de Germaine Gómez Haro sobre la Colección Gelman y, sobre todo, por la bendición del gobierno mexicano a los trastupijes de Robert T. Littman y la venta de esas obras a una familia regiomontana, y luego la cesión a banco Santander, que se lleva la colección de México para exhibirla en España y otros países.