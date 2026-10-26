La República de las Letras / 26 de octubre de 2026

MARGINAN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

La Suprema Corte del acordeón volvió a meter las pezuñas, pues dio por buena la Ley de Ciencia en lo referente al Sistema Nacional de Investigadores, al que ahora sólo podrán acceder quienes trabajen en universidades públicas, lo que deja fuera a los investigadores que laboran por su cuenta y a los de instituciones paticulares donde, ciertamente, no es muy grande el interés por la renovación del conocimiento, pero existe, y por supuesto hay profesionales calificados en ese renglón, no pocos de ellos en empresas privadas. Por otra parte, es ampliamente conocido que entre los beneficiados por el SNI abundan los que se autorrefritean periódicamente para satisfacer las exigencias, más burocráticas que científicas, y así lograr la renovación del estipendio. Sería bueno que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secihti, que dirige una científica de larga y brillante trayectoria como es Rosaura Ruiz, rechazara terminantemente las declaraciones fraudulentas, exigiera resultados más tangibles, lo que sugiere favorecer a los investigadores más eficaces y productivos, pero también cabría repensar si las declaraciones semestrales o anuales son lo aconsejable en investigaciones que requieren de largo plazo.

EL IMPI, CENSOR METICHE

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió su fallo contra la Editorial Ramdom House por la publicación del libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, donde la autora cuenta la serie de agresiones, abusos y delitos de los que fue víctima por el productor Sergio Andrade con ayuda de Gloria Trevi, encargada por el primero de convencer a las menores que caían en sus garras. Pero curiosamente la demanda no es por el contenido del libro, sino por las fotos de la Trevi que aparecen ahí. Cabría recordar que, en los países civilizados, un personaje público en un lugar público es fotografiable y que las fotos que el propio personaje difunda para su promoción tienen derechos, pero éstos son del fotógrafo, salvo pacto en contrario. De modo que el IMPI falló miserablemente en forma que atenta contra la libre expresión y, ooootra vez, una institución gubernamental actúa como Torquemada. La censura contra un derecho constitucional va en serio.

GUADALAJARA Y EL BLOQUE NEGRO

Indignado, escribe José Doñán sobre los destrozos causados al Palacio de Gobierno de Guadalajara, por la banda criminal conocida como el Bloque Negro, el que en la Ciudad de México y ahora en Guadalajara actúa con total impunidad ante la calculada indiferencia de las autoridades. Los encapuchados causaron destrozos al inmueble donde Miguel Hidalgo despachó hace casi 216 años, “el edificio que en 1858 se convirtió en Palacio Nacional” cuando el presidente Benito Juárez se instaló en la capital tapatía, la maravilla arquitectónica en la que en el sigio XX Orozco pintó una “joya artística mayúscula”, dice Doñán. Sí, de ese tamaño es el atentado y los culpables fueron rechazados por los manifestantes, no por las autoridades, pues era claro que pretendían dar pretextos a la represión policiaca, como ocurrió hace unos días contra otra manifestación, o por lo menos servir al gobernador Pablo Lemus para distraer a la ciudadanía y tapar su ineptitud.

BREVIARIO…

Se espera que en estos días varios instrumentistas de la Orquesta Sinfónica del Estado de México renuncien, hartos de las arbitrariedades del director Rodrigo Macías, quien obligó a sus músicos a participar en una gira a bordo del Tren Maya, pero pasando hambres, pues al parecer nunca vieron los viáticos. Ah, pero ay de aquel músico que se queje porque será expulsado, de acuerdo con las amenazas del señor Macías. @@@ Alejandro Arteaga obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia 2026 por su libro Sala de máquinas (Ed. Gabinete Portátil, 2025).