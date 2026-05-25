La República de las Letras / 25 de mayo de 2026

REUNIÓN POR PERIODISTAS ASESINADOS

El próximo sábado se cumplirán 42 años del asesinato de don Manuel Buendía, quien despertó las iras de los poderosos con su muy leída columna Red Privada. Numerosos colegas se alistan para participar en tan importante conmemoración, que esta vez será el marco de una protesta del gremio periodístico por el asesinato y/o la desaparición de cientos de compañeros, tragedia que empezó precisamente con lo ocurrido al inolvidable Buendía, pues si el más célebre de los columnistas de entonces fue victimado, los asesinos debieron calcular que era fácil deshacerse de los informadores molestos. Se estima en más de 90 por ciento el número de esos crímenes nunca aclarados, muchos de los cuales pueden atribuirse a las mafias, pero no pocos a políticos que amparan su impunidad en el poder que detentan. Desde las nueve de la mañana del 30 de mayo estaremos en Bucareli y Reforma, la esquina de la información, para exigir la presentación de los desaparecidos y justicia por nuestros muertos.

MARIO DELGADO EN CANAL 11

Fue Mario Delgado al canal 11, pero no para figurar en alguno de los tristes programas que los cuatroteros han dado en asestar al público. Los estudiantes del Politécnico tienen cerrada la emisora como forma de presionar a las autoridades, pues exigen la salida del actual director general del IPN, a quien acusan de malos manejos. Debido a eso, el secretario de Educación Pública acudió a pedir a los muchachos que no sean malitos y que se retiren para que el canal pueda operar como si en este país no pasara nada. Por supuesto, la chamacada le dijo que no, porque sus demandas no han sido atendidas. Y don Mario se alejó del canal 11 y de la gubernatura de Colima a la que aspira.

GREGORIO ORTEGA Y ASÍ

El pasado martes, en la presentación del libro 40 entrevistas. Memoria e historia del periodismo mexicano, participaron el doctor Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM; Mouris Salloum George, presidente del Club de Periodistas, los colegas Raúl Fraga y Pepe Sobrevilla, y el autor de la obra, Antonio Sierra, quien ahí señaló que “Manuel Ávila Camacho (con Miguel Alemán, su secretario de Gobernación, como estratega: HM) fortaleció el aparato de comunicación política mediante la instalación de oficinas de prensa en dependencias gubernamentales y el establecimiento de vínculos cercanos con periodistas y empresarios de medios. La comunicación política apareció entonces como una herramienta para garantizar estabilidad, cohesión nacional y legitimidad presidencial”, algo que AMLO sustituyó con las “mañaneras”. Sierra García agregó que Gregorio Ortega, director de la revista Así, “fue pionero en varias prácticas de comunicación política moderna. Entre ellas destaca la promoción de las conferencias de prensa presidenciales y el desarrollo de mecanismos tempranos de síntesis informativa”, como el proyecto Al día. Un periódico para jefes, cuyo propósito era condensar la información diaria de los principales periódicos metropolitanos para facilitar su lectura y uso estratégico”. Sí, Ortega fue un adelantado.

BREVIARIO…

En este 2026 se cumplen cien años del nacimiento de Teodoro González de León. El Colegio Nacional anuncia la conmemoración para hoy, 25 de mayo, a las 18 horas, aunque la Wikipedia dice que el gran arquitecto vino al mundo el 29 de junio. @@@ El próximo miércoles, a las 19 horas, en la Academia Arte de Florencia (Marsella 34, Col. Juárez), la bella y talentosa Mariana Chávez Lara ofrece un recital de flauta, instrumento en el que es una ejecutante experta. Allá nos vemos. @@@ La Fundación SM anunció que Alaíde Ventura resultó ganadora del premio El Barco de Vapor por su novela Una perra llamada Nervios, en tanto que Elizabeth Cruz Madrid obtuvo el premio Gran Angular por su obra El sueño de la oruga.