La República de las Letras / 12 de octubre de 2026

EXPO DE MUCHA EN EL MUSEO KALUZ

El Museo Kaluz sigue ofreciendo actividades relevantes. Ahora acaba de inaugurar una exposición de 130 obras de Alphonse Mucha, uno de los grandes maestros del Art Nouveau y piedra de toque del cartel moderno. El maestro, nacido en lo que hoy es la República Checa, se instaló en París en 1887, donde continuó sus estudios, y pasó hambres antes de conocer el éxito gracias a unos carteles que le hizo a la diva Sarah Bernhardt, lo que le dio una bien ganada fama que llega hasta nuestros días. Lo anterior le permitió tener éxito comercial, pues hizo carteles que anunciaban jabones, bicicletas y otros productos industriales, lo que le produjo cierto pesar, pues él trataba de ser reconocido como pintor, no como publicista. En 1938, al invadir los ejércitos alemanes Checoslovaquia, el artista fue detenido y seguramente maltratado por los nazis, pues se sumió en una depresión de la que no se repuso y murió al año siguiente. Sus imágenes hoy son conocidas y admiradas en todo el mundo, aun por personas sin educación artística.

LORENA CAMARENA EN SUECIA

Hoy, a las 9 horas de México (17 horas de Suecia) se inaugura en Estocolmo la exposición El paisaje oculto de la pintora mexicana Lorena Camarena, quien exhibe una decena de obras de mediano formato, resultado, dice la artista, de una exploración de tiempo y espacio imaginarios mediante el color y la luz, un viaje a la nostalgia, la memoria y la naturaleza mediante el empleo de veladuras y achurado, técnica de finísimas líneas paralelas o cruzadas que producen sombras peculiares. Lorena Camarena es licenciada en artes visuales con especialidad en pintura por la Universidad de Guadalajara.

Ha trabajado en la Secretaría de Cultura de Jalisco, fue investigadora en el Museo Nacional de San Carlos y atendió el área de Servicios Educativos en el Museo Nacional de Arte. Es una artista entregada las actividades culturales.

UN DIPLOMÁTICO Y ARTISTA

Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba, inauguró el pasado martes en el Museo Tamayo una exposición de “ideas y dibujos”, a la que tituló Paisaje de mi alma en la noche. Acompañaron a nuestro paisano Alberto Ruy Sánchez y el gran Leonardo Padura, sí, el autor de esa muy notable novela histórica El hombre que amaba a los perros y articulista del diario Milenio. Gerardo Arreola informa que Díaz Reynoso está por publicar un libro-objeto con libretas y suponemos que dibujos y otros trabajos, lo que trataremos de ver. Por lo pronto habrá que ir al Museo Tamayo para conocer la obras del artista y diplomático.

40 AÑOS DE LA CASA DEL LIBRO

Ana León, encargada de la Newsletter (en español carta informativa o algo así) de la Casa del Libro de la UNAM, quien hace una peculiar publicidad literaria a esa institución, informa de los 40 años de esa librería y centro cultural, al que ubica con toda justicia en el devenir de la colonia Roma, la que han habitado personajes como Leonora Carrington, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Ramón López Velarde y Sergio Pitol. Por lo pronto, Guadalupe Alonso, directora de la Casa del Libro, anuncia que, para celebrar las cuatro décadas de ese espacio universitario, el día 28 a las 7 de la noche se presentará un libro conmemorativo.

BREVIARIO…

Yanni Esmeralda, poeta nacida en Mérida, Yucatán, obtuvo el Premio a la Creación Joven de la Fundación Loewe por el libro Gardenias de Tepito, que recoge hechos y dichos referentes a personas transexuales del llamado barrio bravo. El jurado estuvo integrado por Gioconda Belli, Víctor García de la Concha, presidente honorario de la Real Academia Española, y el escritor español Antonio Colinas. @@@ El próximo jueves 15 de octubre, a las 19 horas, se inaugura la exposición De lo uno a lo otro, lo que es y lo que no es, de Jordi Boldó, en el Museo José Luis Cuevas (Academia 13, en el Centro Histórico).