Pitcher de laboratorio

Cam Schlittler ponchó a 12 bateadores y no permitió carrera en ocho entradas a los Medias Rojas en el juego definitivo de comodín en 2025. Era la primera apertura en postemporada para el novato de los Yankees en la que logró controlar sus emociones bajo presión y ante el equipo que apoyaba en su infancia.

Tres años antes, en el Draft de Grandes Ligas, fueron elegidos más de 200 beisbolistas antes de Cam Schlittler.

La disciplina que mostraba el originario de Massachusetts, así como los 1.98 metros de altura y la extensión de sus brazos, generaban ilusión entre los entrenadores del equipo neoyorquino.

El laboratorio de pitcheo de los Yankees es conocido como Gas Station. Ahí, el joven lanzador se encontró con cámaras de alta velocidad, radares, plataformas de fuerza y sistemas de seguimiento corporal.

Los “científicos beisboleros” le recomendaron un arduo trabajo físico y una estricta alimentación para aumentar su masa muscular. Le modificaron el agarre de la pelota para que su recta principal tuviera un mayor movimiento y luego perfeccionaron la mecánica en la loma para aprovechar mejor las piernas y la cadera. La energía hacia el brazo aumentó y sus lanzamientos pasaron de las 90 millas por hora a superar las 100 mph.

La tecnología identificó sus deficiencias, pero sólo la disciplina lo llevaría al éxito.

Schlittler luce un tatuaje en su brazo izquierdo en el que dos personas parecen correr en sentido opuesto, pero que están atadas con la frase en inglés de “Me vs. Me” que le recuerda la idea de que el principal enemigo a vencer está dentro de uno mismo.

La imagen también se refiere a la dualidad de Cam Schlittler. El pitcher fuerte y desafiante en la loma, en contraste con el joven que disfruta de la tranquilidad de la familia, de bromear con los amigos, de perderse por horas con los videojuegos y que muestra una debilidad por los gatos.

Schlittler, quien es hijo de un jefe de policía, trabaja también con un coach mental, quien le muestra videos de diferentes deportistas exitosos antes de subir a la loma. Pero también le comparte alguna grabación de críticas por un mal juego.

Schlittler fue en la temporada 2026 el mejor lanzador como visitante de las Grandes Ligas. Relata que los abucheos los transforma en fortaleza para alcanzar una máxima concentración. En ese momento la única batalla es contra sí mismo.

Cam Schlittler se convirtió el pasado 11 de noviembre en el séptimo lanzador de los Yankees en ganar el Cy Young, apenas el tercero de ellos de forma unánime, y lo consiguió en apenas su primera temporada completa, tras una demostración cercana a la perfección. El laboratorio de pitcheo de los neoyorquinos coronó su más grande éxito