Moe Berg tenía la misión secreta de seguir al científico Werner Heisenberg en una ponencia en Suiza. La orden venía de la oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, el antecedente de la CIA, para conocer si Alemania estaba cerca de crear una bomba atómica y, de ser así, tendría que matar al destacado investigador.

Aquel 18 de diciembre de 1944, Berg, un catcher retirado de las Grandes Ligas, se hizo pasar por un estudiante de física para poder acercarse a Heisenberg. Luego de escuchar con atención la conferencia, comprobó que la Alemania nazi estaba lejos de crear una bomba que pudiera atemorizar a Estados Unidos. El científico, sin saberlo, escapó de la muerte y el expelotero regresó a su país.

Morris Moe Berg fue conocido como el beisbolista más inteligente de la historia. Estudió idiomas modernos en la Universidad de Princeton, luego se graduó en derecho en Columbia.

Hablaba siete idiomas, leía diario 11 periódicos, se comunicaba en latín con uno de sus compañeros en el infield y era admirado en sus equipos por la sabiduría que les transmitía. Aunque también recibía bromas por su poca capacidad ofensiva.

“Puede hablar siete idiomas, pero en ninguno puede batear”, expresó su compañero de cuarto, Dave Harris.

Como catcher jugó 15 temporadas con cinco equipos y fue considerado un buen suplente.

Algunas investigaciones consideran que la primera misión como espía la había consumado todavía durante su etapa como pelotero. Un equipo de estrellas de las Grandes Ligas realizó una gira por Japón en noviembre de 1934, ahí destacaban jugadores de la talla de Babe Ruth y Lou Gehrig, por lo que era sorpresiva la presencia de Berg.

Ya en el país asiático, logró subir hasta la azotea de un hospital, que era el edificio más alto. Vestía un kimono negro y, a pesar de la prohibición para los turistas, grabó con una cámara de cine aspectos de la ciudad.

En 1946, le concedieron la medalla Presidencial de la Libertad, en reconocimiento a sus servicios de inteligencia, pero rechazó la distinción.

Moe Berg se alejó de los reflectores. Se había retirado del beisbol a los 37 años en 1939. Nunca se casó, no tuvo hijos y murió a los 72 años, sin poder publicar un libro sobre sus experiencias.

Las estadísticas a lo largo de su carrera fueron de apenas .243 de promedio de bateo con seis jonrones y 441 hits, muy lejos para un ingreso al Salón de la Fama.

Años después de su muerte, uno de sus hermanos donó una de las caretas que utilizó como catcher y algunos de sus uniformes, así como la medalla que había rechazado. De esta forma, el beisbolista más inteligente que se haya conocido está presente en el recinto de los inmortales de Cooperstown.