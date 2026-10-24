Boomer Scott

George Scott portaba un peculiar collar del que colgaban unos colmillos de marfil. Ante la intriga de un periodista sobre el material del que estaba hecho su famoso accesorio, el corpulento toletero de los Cerveceros de Milwaukee le respondió: “son dientes de los segunda base”.

Scott fue el primer campeón jonronero en la historia de los Cerveceros de Milwaukee, con 36 en 1977, y también ese mismo año fue líder de carreras producidas, con 109.

Llegó a Milwaukee en un cambio con los Medias Rojas de Boston en el que estuvieron involucrados 10 jugadores, previo a la temporada de 1972, y pronto se ganó a los aficionados de los Cerveceros, equipo que apenas vivía su tercera temporada en Grandes Ligas. Scott, a pesar de sus 90 kilogramos, tenía agilidad para jugar la primera base, prueba de ello fueron los ocho Guantes de Oro que ganó a lo largo de su carrera, cinco de ellos de manera consecutiva.

El toletero era conocido como Boomer debido al estruendoso sonido de su madero con la esférica, que hacía retumbar el estadio con sus batazos de más de 400 pies.

Scott ha sido uno de los personajes más pintorescos e intimidantes de la década de los 70. También era muy carismático entre los aficionados, a los que siempre atendía con una sonrisa en los autógrafos y se daba tiempo de platicar con algunos de ellos.

A la distancia era fácil de ubicar con sus 1.88 metros y lo ajustado de su uniforme, era un gigante en la primera base. Tenía la costumbre de portar un casco como protección al momento de que salía a fildear, debido a algunas situaciones desagradables que vivió en escenarios hostiles, debido a las tensiones raciales de la época.

George Scott tenía el ingenio para bautizar a sus guantes. Al que más utilizó, en su paso con Milwaukee, le decía “Belleza Negra”, mientras que uno de los primeros con los que jugó le puso La Aspiradora.

A sus cuadrangulares los llamaba “taters” un término que se hizo famoso entre los toleteros de aquellos años, como Reggie Jackson, con quien además tenía una rivalidad deportiva.

Aunque su paso con Cerveceros fue de sólo cinco años, dejó gratos recuerdos en este equipo. Curiosamente, fue cambiado de nueva cuenta a los Medias Rojas de Boston, en el movimiento en el que Milwaukee obtuvo a Cecil Cooper, quien sería un jugador importante en la temporada de 1982 en la que el equipo llegó a su primera Serie Mundial.

En México es recordado por su paso con los Leones de Yucatán, Tigres, Petroleros de Poza Rica y Veracruz.

George Scott murió a los 69 años en 2013. Su figura y los impresionantes batazos, son todavía bien recordados entre los aficionados de Cerveceros.