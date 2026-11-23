La presidencia del INE se decidió la última vez con una tómbola transparente en el pleno de San Lázaro. Fue la madrugada del 31 de marzo de 2023: los diputados no lograron un acuerdo y la suerte sacó el nombre de Guadalupe Taddei. El entonces presidente lo celebró. La suerte duró tres años y medio. Renunció entre videos donde un contratista hace cuentas de contratos, plazas y porcentajes.

Desde fines de octubre el instituto tiene presidenta provisional, a medio proceso electoral. El viernes, en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que sus adversarios “van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027”. Puede ser. Pero la duda no la sembró la oposición. Nació adentro.

El atasco es conocido. Morena y sus aliados tienen los votos para nombrar solos. El PAN pidió reglas más transparentes y, sin terminar de negociar, corrió al Tribunal Electoral. Ricardo Monreal, que buscaba el acuerdo, duda ahora entre dos males: usar la mayoría o esperar a los magistrados, lo que llevaría el nombramiento a fines de enero. Cuatro expresidentes del instituto pidieron un nombramiento por consenso. El miércoles decide la bancada de Morena, donde no falta quien confunde tener mayoría con tener razón.

Aquí sirve la teoría de juegos, que estudia cómo decidir cuando el resultado depende de lo que haga el otro. Es un juego por turnos y a Morena le toca mover. Al PAN le rinde más la demanda que el acuerdo: un árbitro impuesto es la bandera perfecta para junio. Por eso no hay que esperar su firma: hay que encarecerle la negativa. Si Morena impone, le regala la bandera. Si espera, le regala dos meses más de interinato. Hay una tercera jugada, de las que los teóricos llaman dominantes: gana haga lo que haga el contrario.

Primero, la política. Emitir la convocatoria ya, sin esperar a que la ordene un juez. Incluir en ella lo que el PAN pidió: evaluaciones públicas, preguntas abiertas a las aspirantes y razones de la lista final. Proponer un perfil sin padrinos. Y votar. Consenso en el método, mayoría en el voto. Si el PAN acompaña, hay árbitro indiscutido. Si vota contra las reglas que él mismo exigió, la factura es suya. A la Presidenta le toca una sola cosa: hacerle saber a su bancada, sin micrófono, que la quiere así. Atarse las manos a la vista de todos es la forma más barata de que te crean.

Después, la comunicación. En ese orden, porque no hay mensaje que arregle una mala decisión. En comunicación pierde el que explica, y un nombramiento en solitario obligaría a explicar cada resultado cerrado de 2027. Tres ajustes. Uno: la Presidenta no nombra árbitros ni opina del árbitro; explica el Congreso. Dos: dejar de anunciar que la oposición va a deslegitimar, porque eso le da el papel protagónico; mejor enseñar el proceso. Tres: decirle a la base que abrir el método es fuerza. “No tenemos nada que esconder” rinde más que “para eso ganamos”.

En febrero escribí aquí que reformar al INE no tendría por qué significar debilitarlo. Lo sostengo, y agrego el motivo egoísta: el que va a ganar es quien más necesita un árbitro que nadie discuta. Al que pierde le basta con dudar. Los politólogos lo llamamos consentimiento del perdedor: una democracia dura mientras quien pierde acepta que perdió, y eso depende de quién contó los votos. Morena lo sabe mejor que nadie. Este mismo mes pidió una comisión de la verdad sobre 2006: 20 años cargando una elección que nunca creyó limpia.

No hay encuesta que pruebe que el votante castiga un nombramiento en solitario. El costo aparece sólo en los resultados cerrados, que son justo los que importan. El 20 de noviembre se conmemora una revolución que empezó por un fraude. Sería una ironía muy mexicana que sus herederos llegaran a 2027 con un árbitro escogido como la vez pasada, pero sin tómbola: a mano.