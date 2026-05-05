Del ring al ridículo, de los secretos al estrellato mundial y de Las Vegas ¡al orgullo mexicano!

LATIN LOVER Y EL SHOW QUE SE SALIÓ DE CONTROL

Lo que ocurrió con Latin Lover en una función de lucha libre no fue un simple incidente: fue una señal de alerta. El espectáculo puede ser divertido, sí. La interacción con el público, válida. Pero hay una línea muy clara entre el entretenimiento y el desorden.

Subir a una mujer de la tercera edad al escenario para hacerle un baile “sexy” ya era, de entrada, cuestionable. No todos los públicos son iguales ni todos los momentos son apropiados. Pero lo verdaderamente grave vino después: otro luchador entra, le da una patada por la espalda a Latin Lover y lo proyecta… ¡encima de la señora!

Afortunadamente, no pasó a mayores. Pero ¿y si sí? ¿Y si esa caída termina en tragedia? ¿Quién responde? ¿Quién se hace cargo?

Esto no es un circo sin reglas. Es un espectáculo con miles de asistentes, familias enteras, adultos mayores, niños. Y lo mínimo que se exige es responsabilidad. Lo ocurrido fue una falta de control absoluta. Y ojo, porque este tipo de “accidentes” no son casualidad: son producto de la improvisación mal entendida.

El show debe continuar, sí… pero con cabeza.

LUPILLO RIVERA Y LA BODA QUE HUELE A MISTERIO

Pasemos a otro tema que me tiene con la ceja levantada. Resulta que Lupillo Rivera está muy cerca de volver a casarse. Sería su cuarta vez. Hasta ahí, cada quien su vida.

El asunto es con quién.

Se trata, según él, de una mujer dominicana, millonaria, guapísima, espectacular… pero que nadie conoce. Ni siquiera su propio padre, Pedro Rivera.

A ver, aquí es donde uno empieza a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que una relación tan seria —al grado de pensar en matrimonio— no haya pasado por el filtro familiar? En una familia como los Rivera, donde todo se sabe, todo se comenta y todo se exhibe, resulta raro, por decir lo menos.

¿La está ocultando? ¿Por qué?

¿Es una relación sólida o una ilusión bien vendida?

¿Realmente es millonaria o estamos ante otra historia inflada?

Porque Lupillo, hay que decirlo, tiene un historial sentimental… digamos… movido. Y no precisamente discreto.

Aquí hay dos opciones: o está protegiendo algo muy valioso… o está escondiendo algo que no le conviene que se sepa.

El tiempo, como siempre, pondrá todo en su lugar. Pero de entrada, esto huele más a misterio que a cuento de hadas.

SHAKIRA: DOS MILLONES DE ALMAS Y UNA SOLA REINA

Y mientras unos hacen el ridículo y otros juegan a las escondidas, hay quienes simplemente hacen historia.

Lo de Shakira en Río de Janeiro no fue un concierto… fue un fenómeno.

Dos millones de personas en la playa de Copacabana. Repito: ¡dos millones!

Una cifra que sólo han logrado monstruos de la música como Madonna y Lady Gaga. Pero hay una diferencia: Shakira es latina. Es colombiana. Es nuestra.

En un mundo dominado por el mercado anglosajón, ella se para frente a millones y demuestra que el talento no tiene idioma. Que la disciplina, la inteligencia y la conexión con el público valen más que cualquier etiqueta.

Lo de Shakira no es suerte. Es trabajo de años, de reinvención constante, de entender a su audiencia y de no traicionarse.

Hoy por hoy, es la única artista hispana que puede convocar esa cantidad de gente y salir airosa. No sólo canta: arrastra masas.

Y eso, señoras y señores, no se compra. Se construye.

LAS VEGAS: NOCHE DE MEXICANOS, ORGULLO Y PUÑOS

El fin de semana estuve en Las Vegas, en la T-Mobile Arena, y lo que vi fue simplemente espectacular.

Una cartelera cargada de talento mexicano: Óscar Duarte, Jaime Munguía enfrentando a Del Toro, y la pelea de alto calibre entre David Benavidez y Gilberto Ramírez, El Zurdo. Nivel, técnica, garra… eso es el boxeo mexicano. Nada de simulaciones, nada de farsas como esos eventos de influencers que tanto he criticado. Aquí sí hay disciplina, aquí sí hay historia.

Y en medio de ese ambiente me encontré con Anahí y su esposo, Manuel Velasco.

Por primera vez dejaron a sus hijos en San Diego, con la familia de Emmanuel, y se dieron una escapada como pareja. Sí, también los políticos y las estrellas necesitan respirar.

Los vi relajados, cómplices, disfrutando como cualquier pareja. Porque detrás de la figura pública también hay vida personal. Y eso, pocas veces se entiende.

Pero la cereza del pastel fue encontrarme con el campeón, el ídolo, el referente: Saúl Canelo Álvarez.

Presente para apoyar a Munguía, parte de su equipo. Eso habla de liderazgo, de compañerismo, de entender que el boxeo es una familia. No sólo se trata de ganar peleas, sino de construir legado.

La noche fue redonda. De esas que te recuerdan por qué el boxeo mexicano sigue siendo potencia mundial.

CIERRE SIN FILTRO

Entre el desorden de un ring mal manejado, los romances que esconden más de lo que muestran, el fenómeno imparable de una estrella latina y el orgullo del boxeo mexicano en Las Vegas… queda claro algo:

El espectáculo tiene muchas caras.

Unas dan pena.

Otras generan duda.

Y algunas, muy pocas, hacen historia.

Aquí lo importante no es sólo lo que se ve… sino lo que hay detrás. Y créanme, eso es lo que siempre vale la pena contar.