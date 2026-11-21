Ayer nos visitó Romina Marcos en De Primera Mano y, si algo le agradezco a la hija de Niurka, es que uno le hace una pregunta y ella la contesta. Le pregunté por el supuesto romance de José Eduardo Derbez con la DJ Mariana Bo. Romina se sorprendió de que los dieran por novios y soltó una expresión que seguramente va a dar más de una vuelta. Dijo que, hasta donde ella sabe, a Mariana le gustan mucho las mujeres. Y la palabra en la que puso todo el énfasis fue “muy”. Así la describió Romina, con todas sus letras, como “muy lesbiana”.

Unos minutos antes habíamos hablado de la propia Romina. Lleva dos años con su pareja y hace uno tomaron la decisión de vivir juntas. Me gustó oírla contar cuánto tiempo llevan compartiendo casa, con la misma naturalidad con que cualquier invitado mío habla de la persona a la que quiere. Romina es abiertamente lesbiana. En esa parte de la plática hablaba de su vida y sabía hasta el último detalle. Cuando pasamos al nombre de Mariana Bo, entramos en un terreno distinto. A la que yo tenía enfrente era a Romina. A Mariana le corresponde contar lo que quiera de su vida, el día que se le antoje.

Ahora bien, ¿de dónde salió que la DJ es la nueva novia de José Eduardo? Porque ése es el detalle que a mí me intriga. Hace unas semanas estábamos hablando de la separación de José Eduardo y Paola Dalay, de la hija que tienen en común y de la manera en que los dos iban a acomodar su vida para seguir criando a Tessa. Hasta le llovieron críticas a Paola y el propio José Eduardo salió en su defensa. De pronto, ya teníamos nombre y apellido para la mujer que supuestamente ocupaba el lugar de Paola. ¿En qué momento se dio por hecho semejante noviazgo?

Yo sí le veo cara de cortina de humo. Lo digo a título personal, porque hasta aquí me alcanza la información que tengo. Bastó con que apareciera el nombre de Mariana para que hasta yo, teniendo a Romina en el foro, acabara preguntándole por la supuesta novia. Fíjese qué bien funcionó el cambio de tema. Ahora, de ahí a decir que José Eduardo lo planeó, o que la propia Mariana se prestó a ello, hay un trecho. ¿Quién podría asegurarme tal cosa? También en este negocio sabemos armar solitos una cortina de humo. Uno le pone el “supuesto” al romance y para cuando la noticia llega al tercer programa ya hasta les andan buscando fecha para la boda.

Lo que sí me parece un despropósito es que ahora le vayamos a pedir a Mariana explicaciones sobre quién le gusta para resolver una duda que empezó de nuestro lado. La pregunta para ella y para José Eduardo es bastante sencilla. ¿Son pareja? El día que alguno de los dos me lo conteste, con el mismo gusto con que hoy le cuento lo que dijo Romina, aquí le traeré la respuesta.

DIEZ AÑOS FRENTE A FRENTE

Y ahora, querido lector de Excélsior, déjeme hacerle una invitación muy personal. Hoy, a las ocho de la noche, me dará muchísimo gusto que me acompañe en El Minuto que Cambió Mi Destino, Sin Censura. Llegamos al tercero y último de los programas especiales por nuestro décimo aniversario. Teníamos unas 520 entrevistas para escoger. Haga usted la cuenta de todo lo que hubo que dejar fuera para que esta noche, de ocho a nueve y media, pueda ver en una sola emisión lo que tantas figuras nos han confiado a lo largo de diez años.

Conservo muy presente que el primero en sentarse conmigo fue Héctor Suárez. Y antes de Héctor habíamos hecho un piloto con Niurka Marcos que se quedó sin audio. ¡Qué manera de empezar un programa de entrevistas! Diez años después tengo a su hija en otro foro, le acerco un micrófono y aquí me tiene contándole a usted lo que me dijo. Si aquel día del piloto me hubieran dicho que de ese tropiezo iba a salir un archivo de este tamaño, con las voces de Silvia Pinal y María Victoria, entre tantas otras, francamente me habría costado trabajo creerlo.

Armar un aniversario así tiene su chiste. Uno recuerda la declaración que al día siguiente fue noticia en todo México y que en algunos casos llegó al extranjero. Pero al volver a ver la conversación completa descubre que, unos minutos antes de soltar aquella frase, el invitado ya había dicho algo mucho más íntimo, quizá sobre su mamá o sobre un hijo del que le cuesta trabajo hablar. ¿Con cuál de esos dos momentos se queda uno? A mí me interesan los dos. El público que recuerda el escándalo merece también conocer a la persona que tuvo el valor de contarlo delante de una cámara.

Por eso me hace tanta ilusión esta última noche de aniversario. Entre quienes nos leen habrá alguien que vio aquella primera entrevista con Héctor y también quien apenas conoce el programa por un fragmento que le mandaron al teléfono. A los dos les tengo la misma invitación. Regálenme estos 90 minutos.

Hoy, de ocho a nueve y media de la noche, tenemos una cita en El Minuto que Cambió Mi Destino, Sin Censura, por Imagen Televisión, canal 3. Gracias por estos primeros diez años. Los espero con muchísimo gusto.