Herencia, talento y televisión
Gustavo A Infante
Última palabra
Hay ocasiones en las que el trabajo de periodista me permite conocer historias, personajes y proyectos que realmente valen la pena. No todo en esta profesión son pleitos, demandas, divorcios, escándalos o declaraciones incendiarias. De vez en cuando aparece alguien que, en lugar de hablar de conflictos, habla de trabajo, disciplina y visión de futuro. Eso fue exactamente lo que me ocurrió hace unos días en Mazatlán, Sinaloa.
HORACIO PALENCIA, EL HOMBRE QUE LE PONE MÚSICA A MÉXICO
Conocí a detalle el proyecto más ambicioso que ha emprendido uno de los compositores más importantes que ha dado el regional mexicano en los últimos años: Horacio Palencia.
Lo conozco desde hace tiempo y siempre me ha sorprendido su capacidad para crear éxitos. Pero una cosa es escuchar sus canciones y otra muy distinta es entrar al universo donde nacen.
Horacio apenas tiene 43 años de edad y lleva prácticamente un cuarto de siglo componiendo. Imagínense nada más lo que significa eso. Mientras muchos apenas descubren qué quieren hacer con su vida, él ya escribía canciones que terminarían convirtiéndose en auténticos himnos del regional mexicano.
El propio Palencia calcula que ha compuesto entre tres mil y cinco mil canciones. Sí, leyó usted bien. Entre tres y cinco mil composiciones. Es una cifra que parece exagerada, pero cuando uno revisa su trayectoria entiende perfectamente de dónde sale semejante producción. Sus temas los han grabado prácticamente todos: Christian Nodal. Pepe Aguilar. Banda MS. Peso Pluma. Junior H. La Arrolladora. La Adictiva. Edén Muñoz.
Y la lista podría seguir durante varias páginas.
No existe actualmente un cantante importante del regional mexicano que no haya buscado una canción de Horacio Palencia. Eso no ocurre por casualidad. Sucede porque tiene una sensibilidad muy especial para entender lo que quiere escuchar la gente. Sabe escribir para el despecho, para el amor, para la fiesta, para el orgullo, para la nostalgia y para las nuevas generaciones que hoy consumen música de una manera completamente distinta. Pero ahora decidió ir mucho más allá.
HP STUDIO, UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Recorrí las instalaciones de HP Studio y debo decirles que pocas veces me he impresionado tanto con un estudio de grabación.
No sé si exista otro igual en México. Y si existe en alguna otra parte del mundo, yo todavía no lo conozco. No estamos hablando únicamente de un estudio donde alguien entra a grabar una canción y se va. No. Estamos hablando de un concepto integral.
La idea de Horacio Palencia es que cualquier artista pueda llegar prácticamente con una maleta y salir con un disco terminado. Así de simple. Así de ambicioso. El estudio cuenta con tecnología de última generación para grabación, mezcla y masterización. Pero además tiene tres habitaciones completamente equipadas para hospedar a los artistas, productores, músicos o compositores que trabajen ahí durante varios días.
Todo está pensado para que el intérprete únicamente se concentre en crear. No en buscar hotel. No en trasladarse. No en perder tiempo. Solamente en hacer música. Y eso, créame, marca una enorme diferencia. Hoy en día las grandes producciones internacionales funcionan exactamente así. Se aíslan durante varios días. Conviven. Componen. Graban. Corrigen. Vuelven a grabar. Y terminan construyendo proyectos mucho más sólidos.
Eso es precisamente lo que Horacio quiere traer a Mazatlán.
La inauguración oficial está programada para septiembre y, sinceramente, creo que este proyecto marcará un antes y un después en su carrera. Porque ya no solamente será uno de los mejores compositores de México. Ahora también podrá convertirse en impulsor de nuevas generaciones. En productor. En desarrollador de talento. En anfitrión de artistas nacionales e internacionales. Mazatlán gana. Sinaloa gana. Y, sobre todo, gana la música mexicana. Ojalá muchos empresarios del entretenimiento entendieran que invertir en infraestructura artística también significa invertir en cultura, empleo y desarrollo.
GABRIEL VARELA Y SU ENTREVISTA MÁS DURA
Esta noche tengo una cita con ustedes. A las ocho de la noche, por Imagen Televisión, canal 3 de televisión abierta, presentaré una nueva emisión de El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura. El invitado es Gabriel Varela. Muchos lo conocen como uno de los productores teatrales más exitosos del país. Otros saben que es hijo de dos figuras muy importantes del espectáculo: la inolvidable Gina Romand y don Salvador Varela.
Sin embargo, en esta ocasión no hablamos de teatro. No hablamos de producciones. No hablamos de éxitos. Hablamos de vida o muerte. Gabriel estuvo literalmente a unas horas de perder la vida. Una hernia que desconocía terminó provocándole una complicación devastadora. Los médicos le diagnosticaron gangrena de Fournier. Una enfermedad sumamente agresiva que avanza con enorme rapidez y que, de no atenderse inmediatamente, puede ser mortal. Escucharlo contar cómo comenzó todo resulta estremecedor. Lo más impresionante es que jamás imaginó que algo aparentemente menor terminaría colocándolo frente a la posibilidad real de morir. Incluso hubo momentos en los que los médicos prácticamente le pidieron preparar todo. Imagínese usted escuchar semejante noticia.
Gabriel abre completamente su corazón. Habla del miedo. Del dolor. De las múltiples cirugías. De los días de incertidumbre. De la recuperación. Y del enorme aprendizaje que le dejó esta experiencia. Más allá de ser una entrevista, considero que es un auténtico llamado de atención. Muchas veces ignoramos dolores, molestias o síntomas creyendo que “ya se pasarán”.
No siempre ocurre así. Por eso espero que esta conversación sirva para que miles de personas entiendan la importancia de revisarse oportunamente. La salud nunca debe dejarse para mañana. Los espero esta noche. Estoy convencido de que será un programa que permanecerá mucho tiempo en la memoria.
LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO CALIENTA MOTORES
Cada día se pone más interesante el elenco que participará en La Casa de los Famosos México 2026.
Y debo reconocer algo. Me gusta mucho más el enfoque que, hasta ahora, parece tener esta edición.
La versión producida para EU terminó convirtiéndose, en muchos momentos, en una competencia de agresiones. Insultos. Groserías. Descalificaciones. Humillaciones. Y conflictos permanentes. Claro que el escándalo vende. Claro que las discusiones generan rating.
Pero una cosa es el entretenimiento y otra muy distinta normalizar la violencia verbal. México tiene otra forma de consumir televisión. Nos gusta divertirnos. Nos gusta ver estrategias. Nos gustan las alianzas. Nos gustan las diferencias de personalidad.
Pero no necesariamente queremos ver insultos las veinticuatro horas del día. Hasta ahora, el casting mexicano me parece bastante inteligente.
Hay personalidades con oficio. Con trayectoria. Con historias que contar. Y también con carácter.
Entre los participantes confirmados o que estarán dentro tengo a tres personas a quienes les tengo un enorme cariño y respeto: Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa.
Los tres poseen experiencia suficiente para entender perfectamente dónde están entrando.
Cada uno representa generaciones distintas del entretenimiento. Cada uno tiene seguidores muy fieles. Y cada uno seguramente mostrará una faceta completamente distinta a la que conocemos.
En el caso de Ernesto Laguardia, siempre he dicho que es un hombre extremadamente inteligente. No llegó a donde llegó por casualidad. Tiene décadas de carrera. Conoce perfectamente la televisión. Sabe medir sus palabras. Y posee un gran control emocional. Eso puede convertirse en una enorme ventaja dentro del reality.
Cynthia Klitbo, por su parte, tiene un temperamento explosivo. Dice lo que piensa. No suele quedarse callada. Y eso inevitablemente generará momentos memorables. Mientras que Mariana Ochoa aporta serenidad, experiencia musical y una personalidad muy distinta. La mezcla luce interesante.
Ahora habrá que esperar quiénes terminan completando el elenco. Porque, como siempre ocurre, los últimos nombres suelen ser los que terminan sorprendiendo.
¿SE ROMPE LA FAMILIA CASTRO?
Y cuando parecía que la tranquilidad había regresado a una de las familias más famosas del espectáculo mexicano, surge una información que podría convertirse en un nuevo escándalo.
Me reportan que existen diferencias importantes entre Verónica Castro y su hermana Beatriz relacionadas con la herencia de doña Socorro Castro.
Al parecer ninguna quedó completamente satisfecha con la manera en que se repartieron determinados bienes. Verónica considera que hubo decisiones con las que no está de acuerdo.
Y, según la información que comienza a circular, Beatriz piensa exactamente lo mismo. Si esto se confirma, estaríamos frente a un conflicto profundamente doloroso.
Porque los pleitos por herencias casi nunca terminan bien. Y cuando además se trata de hermanas, el desgaste emocional resulta todavía mayor. Doña Socorro siempre fue el gran eje de esa familia. La mujer que mantenía unidos a todos. Después de su ausencia, como ocurre en muchísimas familias mexicanas, comenzaron las diferencias. Ojalá exista espacio para el diálogo.
Esperemos que este caso no termine escribiendo un capítulo más de esas historias donde el dinero pesa más que los recuerdos, el afecto y la sangre.