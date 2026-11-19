Querido lector de Excélsior, este sábado le tengo una cita a las ocho de la noche. Si alguna vez me ha oído decir que llevo diez años haciendo El minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura, hágame el favor de acompañarnos. En el segundo especial de aniversario le vamos a enseñar lo que pasa cuando uno tiene enfrente a una figura que ha dado cientos de entrevistas y, por fin, hay tiempo de hacerle la segunda pregunta. A mí, como reportero, ésa suele ser la que más me interesa.

Empezamos con Héctor Suárez. Antes habíamos grabado un piloto con Niurka y nos quedamos sin audio. Imagínese usted lo que significa sentar a Niurka, conseguir que le cuente a uno su vida y descubrir que nadie va a poder oírla. Hoy me da risa, aunque en aquel momento difícilmente le habría encontrado yo la gracia. De ese tropiezo a tener alrededor de 520 entrevistas grabadas hay diez años de trabajo de mucha gente. También hay diez años de su compañía, que es la razón por la que aquí seguimos.

¿Qué guarda ese archivo? La voz de Silvia Pinal, por ejemplo. Podemos repasar sus películas y sus obras de teatro. Hasta ahí llega la lista. Pero hay algo que ninguna filmografía nos va a devolver y es la manera que tenía doña Silvia de contar su propia historia. Ahí está también María Victoria. Piense nada más cuánto de la historia de la televisión mexicana les tocó vivir a esas dos mujeres y qué fortuna que hayan querido contárnoslo ellas mismas.

Y en ese mismo archivo está José Ramón Fernández, a quien medio México le habría querido preguntar por el América. También está Mariana Ochoa, que conoció el éxito con OV7 cuando apenas estaba aprendiendo lo que significaba crecer frente al público. A cada uno se llega por un camino distinto. Lo que a mí me gusta es ese momento en que el invitado se olvida de que tiene que promocionar un disco, una obra o una película y termina hablándole a alguien de su familia que, a lo mejor, lo está viendo desde su casa.

Yo no conozco en la televisión mexicana otro programa de entrevistas de espectáculos que haya reunido un acervo en video como éste. Y se lo digo con conocimiento de lo difícil que fue escoger qué iba a entrar en sólo dos emisiones. El sábado pasado compartimos la primera selección. Este sábado 21 de noviembre le toca a la segunda. A las ocho de la noche, por el canal 3 de Imagen Televisión, juzgue usted si teníamos o no motivos para festejar.

TOÑO MAURI YA PIENSA EN SU CUMPLEAÑOS

Qué gusto escuchar a Toño Mauri hablar de cómo quiere pasar su cumpleaños. Tiene ganas de una reunión pequeña con su esposa y sus dos hijos. Dicho así, parece el plan más sencillo del mundo. Cobra otro sentido cuando uno se entera de que Toño acaba de pasar seis días internado por una neumonía. Él mismo lo contó en Sale el Sol. Por fortuna la detectaron a tiempo, recibió tratamiento y ya se encuentra mejor.

Hace casi seis años el covid-19 le dañó los dos pulmones a tal grado que necesitó un trasplante doble. De lo que contó ahora me quedo con un detalle. Basta que le pongan el suero para que empiece a recordar lo que vivió en el hospital. A veces nosotros despachamos una noticia de éstas con dos palabras, “fue dado de alta”, y seguimos con el siguiente tema. Para quien estuvo en esa cama, hasta el piquetito en el brazo tiene memoria. Toño acaba de recibir a su tercer nieto y ya espera al cuarto. Ojalá disfrute ese cumpleaños con todos los suyos y que el próximo motivo para entrevistarlo sea que ya nació la criatura.

NODAL CONTRA SU PAPÁ, HASTA EN EL PAPEL

Christian Nodal y su papá, Jaime González, siguen del chongo. Ahora hasta para poner el nombre del cantante en un cartel hay pleito. El 30 de septiembre, don Jaime solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de “Christian Nodal” para productos impresos, fotografías y artículos de papelería. El 9 de noviembre, Christian presentó una oposición formal. Su argumento lo entiende cualquiera. Dice que su papá quiere registrar su nombre artístico y que él jamás le dio autorización para ese trámite.

Don Jaime ya tiene registros vinculados con el entretenimiento. Ahora quiere ampliar el uso comercial del nombre al papel y su hijo le está poniendo un alto. ¿Cuánto dinero hay de por medio? ¿Qué porcentaje le toca a cada uno? Eso lo sabrán ellos. Lo que sí sabemos es que el hombre que se sube al escenario a cantar Adiós amor tuvo que recurrir a un abogado para decirle a su propio padre que no está de acuerdo con el uso que quiere darle a su nombre.

Yo le veo muy poco futuro a esa relación de trabajo. Y de la personal, francamente, lo que alcanza a verse desde fuera es una distancia enorme. El IMPI resolverá lo que corresponda sobre los impresos. Lo que a mí me gustaría preguntarle a Christian es bastante más sencillo y a lo mejor más difícil de contestar. ¿Cuándo fue la última vez que pudo sentarse a platicar con su papá sin tener que hablar de negocios?