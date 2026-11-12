Diez años de historias que no se borran

Diez años se dicen fácil. Lo que no es fácil es sentarse frente a una persona, conseguir que confíe en uno y acompañarla a recorrer los episodios que le cambiaron la vida. Eso hemos hecho en El minuto que cambió mi destino sin censura. Y hoy, cuando reviso lo que hemos construido, siento orgullo, agradecimiento y responsabilidad con los invitados que nos abrieron su corazón y con el público que nos acompaña.

Para celebrar este décimo aniversario preparamos dos programas especiales que se transmitirán este sábado y el siguiente, a las ocho de la noche, por Imagen Televisión. Quiero invitarlos desde ahora porque lo que van a ver merece que se sienten con calma frente al televisor. Hay historias que estremecen, confesiones que sorprenden y recuerdos que, por más veces que los escuche uno, siguen poniendo la piel chinita.

Durante estos diez años nunca hemos dejado de transmitir. Estamos hablando de alrededor de 520 entrevistas diferentes. Por esa silla han pasado cantantes, actores, actrices, deportistas, influencers y personalidades de muy distinta naturaleza. Algunos provocan polémica apenas se menciona su nombre; otros despiertan un respeto enorme. Todos tienen una historia.

Y eso es lo que siempre he buscado: la historia. Me interesa saber qué hubo antes de los aplausos, qué pasó después del fracaso y cómo se levanta una persona cuando siente que ya lo perdió todo. Porque detrás del famoso también hay un hijo, una madre, un padre, alguien que ha tenido miedo, que se ha equivocado o que ha llorado sin que hubiera una cámara enfrente. La fama no vacuna contra el dolor, aunque a veces se nos olvide.

Nuestros invitados han compartido sus secretos más íntimos, sus alegrías, sus frustraciones, sus amores y sus desamores. Han hablado de las pérdidas que los marcaron y de las muertes de seres queridos que les cambiaron para siempre la manera de entender la vida. También han contado aquello que les devuelve la sonrisa. Una buena entrevista permite que aparezca todo eso, incluso lo que no estaba previsto cuando comenzamos a conversar.

Voy a decir algo que seguramente va a generar controversia, y lo sostengo: para mí, tenemos el archivo periodístico de espectáculos más rico de la televisión de habla hispana. Yo veo la cantidad de testimonios reunidos, la variedad de personajes y la profundidad de tantas conversaciones, y encuentro razones de sobra para sentirme orgulloso.

Además, hay una cifra que ayuda a entender la dimensión de este esfuerzo: a lo largo de estos diez años, el equipo digital de Imagen Televisión ha extraído más de 35 mil declaraciones para redes sociales de nuestras entrevistas. Detrás de cada fragmento existe una conversación completa, un contexto y una vida. A veces ustedes conocen primero ese momento en su teléfono y después buscan el programa. Así, las historias siguen encontrando público mucho después de su transmisión.

Por eso quiero reconocer al equipo que ha trabajado para que estas conversaciones lleguen a ustedes. Uno aparece frente a la cámara, hace las preguntas y pone la cara, pero un programa de esta naturaleza requiere del esfuerzo de mucha gente. Revisar una década de material y elegir qué compartir es volver a encontrarse con emociones que siguen vivas y con testimonios que merecen escucharse otra vez.

En la primera emisión veremos a Frida Sofía, a María Victoria y a Mario Bezares, por mencionar algunos de los nombres que ahora me vienen a la mente. Son trayectorias y experiencias muy distintas, y precisamente ahí está la riqueza del programa. Cada invitado llega con su manera de mirar el mundo, sus recuerdos y sus propias palabras. Mi trabajo consiste en preguntar, escuchar y permitir que ustedes conozcan lo que esa persona tiene que contar.

Hay, además, una emoción especial en este aniversario: algunos de quienes se sentaron conmigo ya trascendieron. Volver a escuchar su voz tiene un significado profundo. Ahí quedaron sus gestos, su risa y su forma de recordar. Quiero pensar que también nos estarán viendo desde el cielo. Sus entrevistas nos permiten reencontrarnos con ellos y conservar algo que el paso del tiempo vuelve todavía más valioso: el testimonio contado por su protagonista.

Lo que preparamos es un documento histórico, chismoso e irrepetible. Sí, y chismoso también porque el espectáculo tiene curiosidad, sorpresa y revelaciones que dan de qué hablar. A mí me apasiona encontrar ese momento en que una respuesta nos permite entender mejor a quien tenemos enfrente. Después de diez años, sigo disfrutando esa posibilidad.

Si les gusta el espectáculo, no se lo pueden perder. Si les gusta el periodismo, tampoco. Y si disfrutan las entrevistas o quieren guardar un documento para volver a verlo, ésta es la ocasión.

Los espero este sábado y el siguiente, a las ocho de la noche, por Imagen Televisión. Les prometo que lo van a gozar tanto como yo lo hice con las entrevistas y la grabación de estos especiales.