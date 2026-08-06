Cynthia Klitbo, una mujer renovada; demandas que no prosperan y los excesos de la imagen

Hay entrevistas que uno disfruta por el personaje. Hay otras que se disfrutan porque existe una amistad de muchos años. Y hay unas cuantas que terminan sorprendiendo al propio entrevistador. Eso fue exactamente lo que me ocurrió con Cynthia Klitbo, la invitada de El minuto que cambió mi destino sin censura, que este sábado a las ocho de la noche se transmitirá por Imagen Televisión.

Conozco a Cynthia desde hace prácticamente cuatro décadas. Nos ha tocado vernos crecer profesionalmente, atravesar momentos complicados, celebrar triunfos y también enfrentar derrotas. Por eso pensé que ya sabía prácticamente todo sobre ella. Me equivoqué.

La conversación que sostuvimos me permitió descubrir a una mujer completamente distinta, mucho más madura, serena y consciente de lo que quiere para esta etapa de su vida. Me encontré con una Cynthia que dio un giro de 180 grados para bien.

Quienes la han seguido saben perfectamente que no ha tenido una vida sencilla. Ha enfrentado problemas económicos, desilusiones amorosas, momentos familiares complicados y una larga lista de retos que, en muchas ocasiones, fueron ventilados públicamente. Sin embargo, hoy veo a una mujer que habla desde la tranquilidad y no desde la herida.

Durante la entrevista deja muy claro cuáles fueron sus errores en el terreno sentimental. No busca justificar ni culpar a terceros. Asume las decisiones que tomó, reconoce los tropiezos y, sobre todo, explica qué aprendió de cada uno de ellos.

Pero también habla de sus aciertos. De cómo logró reconstruirse emocionalmente. De la importancia de volver a creer en ella misma antes que en cualquier otra persona. Y de este momento tan especial que vive porque está enamorada y porque, además, atraviesa una etapa de estabilidad personal y profesional que pocas veces le había visto.

Eso es precisamente lo que más me llamó la atención. No encontré a la actriz explosiva que tantas veces vimos reaccionar impulsivamente. Me encontré con una mujer reflexiva, divertida, mucho más equilibrada y con una enorme paz interior.

Estoy convencido de que el público descubrirá una faceta poco conocida de Cynthia Klitbo. Vale mucho la pena escucharla sin prejuicios y entender por qué hoy disfruta tanto el presente.

Por eso los invito este sábado, a las ocho de la noche, por Imagen Televisión, a ver El minuto que cambió mi destino, sin censura. Estoy seguro de que la conversación los sorprenderá tanto como a mí.

DEMANDAR POR TODO SE ESTÁ VOLVIENDO UNA COSTUMBRE

Hay otro tema que me ha llamado poderosamente la atención en los últimos días y tiene que ver con la anunciada demanda de Laura Zapata en contra de Kuno, derivada de lo ocurrido durante La casa de los famosos de Telemundo.

Mientras más reviso el asunto, más dudas tengo sobre el verdadero sustento jurídico de esa acción.

Aclaro algo muy importante. No comparto lo que dijo Kuno respecto al secuestro que sufrió Laura Zapata junto con su hermana Ernestina. Me pareció una afirmación hecha a la ligera, sin conocimiento de causa y basada en una teoría que durante muchos años circuló sin que existiera prueba alguna que la sostuviera. No fue un comentario afortunado.

Pero una cosa es considerar desafortunadas las declaraciones y otra muy distinta pensar que automáticamente existe materia suficiente para llevar un asunto a los tribunales.

Lo que también debemos recordar es que durante semanas la propia Laura Zapata ha descalificado, insultado, ofendido y confrontado públicamente a Kuno, no solamente dentro del reality, sino prácticamente en cada entrevista que ha concedido.

Entonces resulta inevitable preguntarse si realmente existe un daño que amerite una demanda o si estamos frente a una estrategia para mantener viva una polémica que mediáticamente continúa generando titulares.

Cada vez observo con mayor frecuencia que los tribunales son utilizados para resolver conflictos que perfectamente podrían quedarse en el terreno del debate público o incluso de la opinión.

No todo desacuerdo termina convirtiéndose en un asunto judicial. No toda declaración incómoda constituye un delito. No toda diferencia de opiniones debe desembocar en un juicio.

Los jueces tienen asuntos verdaderamente importantes que resolver. Existen víctimas reales esperando justicia. Existen familias enteras que llevan años esperando una sentencia. Existen procesos complejos que requieren tiempo, recursos y atención.

Por eso preocupa que el sistema termine saturándose con litigios cuyo verdadero objetivo parece ser prolongar un conflicto mediático. Desde luego será la autoridad la que determine si existe o no algún fundamento legal. Para eso están los tribunales.

Pero, desde mi punto de vista, este asunto difícilmente reúne los elementos que algunos quieren hacer creer. Habrá que esperar.

LOS TATUAJES DE CHRISTIAN NODAL

Christian Nodal volvió a llamar la atención durante un palenque. No fue por una nueva canción ni por alguna declaración polémica. Esta vez el motivo fueron sus brazos.

Mientras grababa a su esposa, Ángela Aguilar, quedó perfectamente claro que cubrió prácticamente por completo sus antebrazos con tinta negra mediante la técnica conocida como blackout (un estilo que se ha propularizado en muchos cantantes y deportistas).

Naturalmente cada quien tiene derecho sobre su cuerpo. Cada persona decide cómo quiere verse. Cada artista construye la imagen con la que desea presentarse frente al público.

Pero también es cierto que quienes viven de su imagen saben perfectamente que cualquier cambio genera comentarios. Y debo decirlo con toda honestidad: a mí me parece que el resultado es francamente desafortunado.

Desconozco si el objetivo fue cubrir tatuajes anteriores que ya no le gustaban o simplemente experimentar con una nueva estética. Lo cierto es que esos antebrazos completamente negros llaman mucho la atención.

Hay quienes consideran esta tendencia una expresión artística. Otros la ven como una moda extrema. Yo simplemente creo que, visualmente, no favorece en absoluto a Nodal.

Por supuesto, el cantante seguirá llenando palenques y continuará teniendo millones de seguidores. Un tatuaje no define el talento de nadie, pero tampoco significa que el público esté obligado a celebrar cualquier decisión estética. Y ésa es justamente la riqueza de la opinión.

NOS VEMOS TODOS LOS DÍAS

Finalmente quiero recordarles que todos los días, de lunes a domingo, los espero puntualmente a las 11:15 de la mañana en mi canal de YouTube Gustavo Adolfo Infante TV

Ahí hemos construido una revista de espectáculos distinta.

Por supuesto hablamos de exclusivas, entrevistas, noticias y todo lo que ocurre en el mundo artístico, pero también hemos incorporado especialistas en sexualidad, salud bucal, psicología, cirugía plástica y muchas otras disciplinas que ayudan a entender temas que forman parte de nuestra vida cotidiana.

La intención siempre ha sido ofrecer un espacio entretenido, pero también útil, donde además de informar podamos aprender algo nuevo todos los días.

Gracias por acompañarme diariamente en YouTube, por seguir De primera mano, por respaldar El minuto que cambió mi destino y por permitirme continuar haciendo el periodismo de espectáculos que tanto disfruto desde hace ya varias décadas.