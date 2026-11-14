Ari Telch: preocupación y reclamos

LOS VECINOS ALZAN LA VOZ

Fueron los vecinos del fraccionamiento donde vive Ari Telch, en Cuernavaca, quienes recurrieron a De Primera Mano para exponer una situación que, según nos cuentan, ha complicado la convivencia con el actor. Nos hicieron llegar imágenes y testimonios que llaman la atención. Aquí hay personas que dicen sentirse afectadas y un artista cuya versión también debe escucharse.

En las imágenes que nos enviaron se observa a Ari golpeando árboles. Los habitantes del lugar aseguran, además, que ha lanzado camastros hacia propiedades ajenas y que ha tenido enfrentamientos con personas de la tercera edad. Son señalamientos de los vecinos: así deben presentarse, sin convertir cada testimonio en una conclusión definitiva sobre lo sucedido.

De acuerdo con lo que nos informaron, ocho vecinos presentaron una denuncia de hechos por su comportamiento. Ocho personas. Eso habla de una inconformidad que, ya rebasó la conversación de pasillo. Corresponderá esclarecer qué ocurrió, en qué circunstancias y qué elementos existen para sostener cada señalamiento.

A mí me preocupa lo que vemos y lo que nos están relatando. Espero que Ari esté bien. También entiendo a quienes quieren vivir tranquilos en su casa y consideran que esa tranquilidad se ha alterado. Ambas preocupaciones caben en una misma conversación: el respeto al actor y la atención a las quejas de sus vecinos.

LA SALUD NO SE DIAGNOSTICA EN PANTALLA

Ari ha hablado públicamente de su diagnóstico de bipolaridad. Lo recuerdo porque él mismo ha compartido esa parte de su vida, pero sería irresponsable afirmar que explica estos episodios. No sabemos si existe alguna relación y no nos corresponde establecerla a partir de unas imágenes o de lo que dicen terceras personas.

Una cosa es informar sobre conductas concretas y otra, muy distinta, pretender diagnosticar a alguien desde un programa de televisión. No tengo elementos para decir cómo se encuentra emocionalmente ni para sacar conclusiones sobre su salud. Sí tengo una preocupación y la obligación de distinguir lo que se ve de lo que se nos cuenta.

Lo que hace falta es claridad. Que los vecinos puedan explicar sus reclamos, que Ari tenga oportunidad de responder y que se atienda lo que deba atenderse. Ojalá este asunto encuentre una salida que permita recuperar la convivencia para todos. Nadie gana si una situación delicada termina convertida únicamente en motivo de burlas o ataques.

PONCHO: EL CORAJE TIENE PRECIO

Y de Cuernavaca nos vamos a Monterrey, Nuevo León. Según lo informado sobre el caso, un empleado de Poncho de Nigris fue asaltado al salir de una sucursal bancaria con el dinero destinado al pago de la quincena. Le robaron una maleta con 600 mil pesos en efectivo. Era la nómina para los trabajadores.

La reacción de Poncho fue ofrecer una recompensa de un millón de pesos a quien ayude a localizar a los responsables. El monto ofrecido supera en 400 mil pesos lo robado. Ver para creer. Esa diferencia permite dimensionar el coraje con el que está reaccionando ante lo ocurrido.

Se entiende la indignación. Trabajar, reunir el dinero para cumplir con los empleados y que alguien se lo lleve en un asalto provoca una enorme impotencia. Además está la persona que transportaba el efectivo, expuesta a una situación que nadie tendría por qué enfrentar para cumplir con su trabajo.

Detrás de la cifra hay una quincena esperada, compromisos y familias que organizan sus gastos con ese ingreso. Por eso el asunto no se reduce a cuánto perdió un famoso ni a lo llamativa que resulta su recompensa. Lo de fondo es el robo y la exigencia de que se esclarezca. Ojalá la información que pueda surgir sirva para que las autoridades actúen.

DIEZ AÑOS, MUCHAS VIDAS

Y hoy quiero cerrar con una invitación muy especial. A las ocho de la noche, por Imagen Televisión, canal 3, tendremos una emisión de aniversario de El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura. Cumplimos diez años de un programa que me ha permitido sentarme frente a seres humanos con historias que muchas veces superan cualquier ficción.

Para preparar dos especiales revisamos más de 520 programas y seleccionamos momentos de fuerza informativa y emocional. No fue sencillo escoger entre tantas conversaciones. Detrás de cada entrevista hay una vida, decisiones difíciles y recuerdos que, al contarse, adquieren un significado distinto. Eso es lo que siempre he buscado: que la trayectoria artística abra la puerta para conocer a la persona. Me interesa lo que hubo detrás del aplauso, lo que costó llegar y aquello que cambió el rumbo de una existencia. A lo largo de diez años hemos tenido el privilegio de escuchar esas respuestas.

El material de estos especiales los va a dejar con el ojo cuadrado. Hoy los espero a las ocho de la noche por Imagen Televisión, canal 3. Gracias por acompañarnos durante esta década y por hacer suyas tantas historias. Celebremos juntos El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura.