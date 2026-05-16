Alejandro Suárez, Julián Gil y el circo mediático que jamás descansa

Hay personajes del espectáculo que no necesitan presentación porque forman parte de la memoria colectiva de este país. Uno de ellos es Alejandro Suárez, un hombre que ha hecho reír a generaciones enteras y esta noche estará en mi programa El Minuto que cambió mi destino sin censura, por Imagen Televisión, canal 3.1. Y se los digo sinceramente: pocas veces me había tocado una conversación tan entrañable, tan divertida y tan humana como la que sostuve con él.

Alejandro pertenece a esa generación de artistas que se hicieron desde abajo, cuando no existían las redes sociales. Eran épocas donde había que tener talento, disciplina, tablas y, sobre todo, muchísima hambre de triunfo.

En esta entrevista hablamos de su infancia, de sus carencias económicas, de cómo empezó desde cero, de las veces que tuvo que dormir con incertidumbre y de cómo la comedia terminó convirtiéndose en el vehículo que le permitió salir adelante. Recordó sus inicios en el teatro de revista, la televisión y el cine, épocas doradas del entretenimiento mexicano donde convivió con figuras irrepetibles.

UN SOBREVIVIENTE DEL ESPECTÁCULO

Lo que más me llamó la atención de Alejandro Suárez es que sigue teniendo esa capacidad de reírse de sí mismo. Hoy muchos jóvenes artistas se ofenden por cualquier comentarios. Alejandro no. Él viene de la vieja guardia, de los tiempos donde los actores tenían que aguantar hambre, rechazos y humillaciones antes de poder consolidarse. Y aun así, jamás perdió el sentido del humor. En la conversación también hablamos de las mujeres que marcaron su vida y de cómo el paso del tiempo cambia la forma de ver el amor, el éxito y la fama. Escucharlo hablar es como abrir una cápsula del tiempo del entretenimiento mexicano. Hay anécdotas extraordinarias que revelan cómo funcionaba la industria hace décadas y cómo, a pesar de todo, muchos artistas lograron construir carreras sólidas.

Por eso siempre he dicho que programas como El Minuto que cambió mi destino tienen un enorme valor. No sólo se trata de entrevistar famosos, sino de documentar historias de vida que terminan siendo parte de la cultura popular mexicana.

Hoy muchos influencers pueden tener millones de seguidores, pero muy pocos tendrán la trayectoria, la permanencia y el cariño que ha construido Alejandro Suárez durante décadas.

JULIÁN GIL VUELVE A TENDER LA MANO

Pasando a otro tema, quien otra vez levantó la mano para intentar poner paz en una de las guerras más desgastantes del espectáculo es Julián Gil. El actor ha manifestado públicamente que desea que se logre una reconciliación con Marjorie de Sousa para poder convivir con su hijo. Ojalá. De verdad ojalá.

Porque más allá de quién tenga la razón o de las versiones encontradas que hemos escuchado durante años, el más afectado es el menor. Y eso es algo que muchas veces olvidan las parejas cuando convierten sus conflictos sentimentales en guerras mediáticas interminables.

Han pasado años desde que comenzó este pleito y el desgaste emocional para todos debe ser brutal. Julián ha insistido en su deseo de convivir con el niño y en múltiples ocasiones ha mostrado disposición para encontrar acuerdos. Del otro lado, Marjorie ha mantenido una postura mucho más rígida. Cada quien tendrá sus razones, pero llega un momento en que uno se pregunta: ¿vale la pena prolongar tanto dolor?

LOS HIJOS NO DEBERÍAN PAGAR LOS ERRORES DE LOS ADULTOS

Lo he dicho muchas veces y lo sostengo: cuando una relación termina mal, los hijos no tendrían que convertirse en armas de venganza ni en trofeos emocionales. Sin embargo, ocurre.

En este caso, el conflicto entre Julián y Marjorie ha sido tan público que hemos visto crecer esta historia en los medios de comunicación. Demandas, declaraciones, indirectas, entrevistas, redes sociales, abogados.

Por eso me parece importante que Julián tienda la mano. Porque alguien tiene que dar el primer paso y, aunque muchos pensarán que ya es demasiado tarde, creo que nunca es tarde para intentar sanar. Ojalá exista madurez de ambas partes. Ojalá prevalezca el bienestar del niño. Y ojalá que un día podamos dejar de hablar de pleitos y comenzar a hablar de reconciliaciones.

NIURKA NUNCA DECEPCIONA… JAMÁS

Y hablando de escándalos, quien demuestra que nació para vivir entre polémicas es Niurka Marcos. La vedette cubana continúa generando titulares gracias al eterno huracán que representa su vida sentimental.

Ahora resulta que su novio Bruno continúa firme con la idea de subirse al ring. Sí, así como lo leen. Y quien ya salió a responder fue nada menos que Bobby Larios, ex esposo de Niurka, quien aseguró que ya basta de indirectas, declaraciones y pleitos verbales, y que si realmente quieren arreglar sus diferencias, mejor lo hagan arriba de un cuadrilátero “como hombres”. Imagínense nada más el nivel del espectáculo.

Por supuesto que Niurka no se quedó callada. Dice que le encantaría ver cómo Bruno le parte la cara a Larios, que ella misma sería la coach y hasta la esquina de Bruno durante la pelea. Honestamente, uno no sabe si reír o preocuparse.

EL ESPECTÁCULO CONVERTIDO EN BOXEO DE CARICATURA

Desde hace tiempo he venido diciendo que vivimos una peligrosa etapa donde todo se convierte en show. Ya no basta con actuar, cantar o conducir televisión. Ahora hay que pelear, insultarse, retarse. Y ojo, no tengo nada contra el entretenimiento. El problema es cuando la línea entre espectáculo y ridículo desaparece por completo. Una cosa es promover una pelea como negocio mediático y otra convertir conflictos personales en funciones de pseudo boxeo. Lo peor es que la gente los consume. Las redes sociales explotan. Los videos se viralizan. Y entonces aparecen patrocinadores, boletos, entrevistas y millones de reproducciones. Es el negocio perfecto del escándalo.

NIURKA ENTIENDE PERFECTAMENTE CÓMO FUNCIONA LA INDUSTRIA

Hay que reconocer algo: Niurka podrá ser explosiva, polémica y muchas veces excesiva, pero entiende cómo funciona el entretenimiento moderno. Ella sabe generar conversación. Provocar. Sabe convertirse en tendencia. Ella sigue apareciendo en todos lados. Eso no ocurre por casualidad.

Niurka lleva décadas dominando el arte del escándalo mediático. Conoce perfectamente el lenguaje de las redes sociales y entiende que hoy la polémica vende más que el talento.

Por eso cada declaración se convierte en nota. Cada pleito se vuelve viral. Cada enfrentamiento genera millones de clics.

Y mientras algunos la critican, ella sigue facturando.

EL PÚBLICO TAMBIÉN TIENE RESPONSABILIDAD

Pero tampoco podemos culpar únicamente a los famosos. El público consume este tipo de contenidos de manera voraz. Entre más escándalo haya, más atención generan. Entre más vulgar sea la pelea, más vistas consigue. Vivimos tiempos donde importa más una mentada de madre viral que una trayectoria artística de cuarenta años. Por eso resulta tan refrescante entrevistar a personajes como Alejandro Suárez. Porque nos recuerdan que el entretenimiento también puede construirse desde el talento, la experiencia y la disciplina.

Mientras algunos convierten su vida en un reality eterno, otros construyeron carreras completas trabajando silenciosamente durante décadas. Y ahí está la enorme diferencia.

LA TELEVISIÓN MEXICANA SIGUE CAMBIANDO

La industria del entretenimiento mexicano atraviesa una transformación brutal. Las plataformas digitales cambiaron las reglas del juego. Hoy cualquier persona con un celular puede sentirse celebridad. Sin embargo, mantenerse vigente durante décadas sigue siendo algo reservado para muy pocos.

Por eso figuras como Alejandro Suárez merecen reconocimiento. Porque sobrevivieron a cambios tecnológicos, crisis económicas, transformaciones culturales y nuevas generaciones. Y siguen aquí.

Mientras tanto, otros personajes entienden que el negocio actual se mueve a base de escándalos, peleas y controversias. Niurka lo sabe. Bobby Larios lo sabe. Bruno lo sabe. Todos entienden perfectamente cómo llamar la atención.

La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse una carrera basada únicamente en polémicas.

EL ESPECTÁCULO MEXICANO NUNCA DUERME

Al final, el entretenimiento mexicano es exactamente eso: una mezcla permanente de nostalgia, talento, conflictos, escándalos y emociones. Un día tenemos conversaciones profundas con leyendas como Alejandro Suárez y al siguiente estamos hablando de posibles peleas entre exparejas y novios actuales.

Así funciona este medio.

Y, aunque a veces parezca absurdo, también resulta fascinante observar cómo conviven generaciones completamente distintas dentro del mismo universo mediático. Por un lado, artistas consolidados que construyeron carreras monumentales; por otro, personajes que entienden perfectamente la lógica viral del siglo XXI.

Todo cabe en el espectáculo mexicano.

Por lo pronto, hoy los espero en El Minuto que cambió mi destino sin censura, por Imagen Televisión, canal 3.1, para disfrutar una conversación entrañable con el gran Alejandro Suárez. Vale muchísimo la pena escuchar a un hombre que ha vivido absolutamente de todo y que todavía tiene historias extraordinarias por contar.

Y mientras tanto, seguiremos atentos a las reconciliaciones imposibles, los pleitos interminables y las locuras mediáticas que, nos gusten o no, forman parte del ADN del espectáculo mexicano.