Es la variable a seguir en los próximos meses. Hay que entender lo que sucede con las tasas de política monetaria y con la de los bonos soberanos. El desempeño económico en el mediano y largo plazo depende de lo que suceda con las tasas.

Empiezo con las tasas de política monetaria. La principal variable que mueve las decisiones de los bancos centrales es la inflación. En este año ha tenido una evolución no favorable por el conflicto armado en Oriente Medio.

El comportamiento de los bancos centrales ha sido similar con algunos comportamientos divergentes. Comentó sobre las decisiones de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de México.

La inflación en Europa y Estados Unidos tuvo un aumento posterior al inicio del conflicto, con una moderación y en meses recientes nuevas presiones inflacionarias.

La trayectoria de tasas en el caso del Banco Central Europeo es de dos aumentos en 2026 para acumular 50 puntos básicos. El segundo aumento fue el mes pasado. El Banco de Inglaterra aumentó su tasa 25 puntos básicos en su sesión de noviembre para ubicarse en 4.0 por ciento.

La evolución de los últimos tres meses en Estados Unidos es interesante porque se mezclan los temas económicos con los políticos.

La inflación ha llegado a un nivel de 3.7 por ciento por el impacto del precio de las gasolinas. La decisión de la Reserva Federal en septiembre fue de subir la tasa de referencia un cuarto de punto.

En el mes de octubre la decisión fue no aumentar la tasa buscando no ser un factor en las elecciones de medio término. El consenso es que vamos a ver otro aumento en este año para que la tasa se ubique entre 4.0 a 4.25 por ciento.

El comportamiento de la inflación en México parece favorable. Es un hecho que se ha mantenido debajo de 4 por ciento. Básicamente se explica por el subsidio a los precios de la gasolina y del diésel.

El mecanismo ha permitido que el precio de los energéticos sea un ancla para la inflación. La pregunta relevante es en cuánto debería estar la inflación en octubre cuando el dato reportado fue de 3.75 por ciento. La respuesta es que probablemente en un nivel cercano a 5 por ciento.

Las decisiones de política monetaria del Banco de México este año han sido a la baja, siendo la última en el mes de noviembre para ubicar la tasa en 6.25 por ciento.

En caso de un aumento en Estados Unidos el diferencial de tasa con México sería de 200 puntos básicos lo cual es un nivel muy bajo cuando se compara con la serie histórica.

La otra variable relevante del mercado de tasas es la de la deuda de gobierno.

Se aprecia un nuevo equilibrio con mayores tasas de interés. La preocupación no es coyuntural como sucede con la inflación. Es de tipo estructural por el mayor déficit público en los países.

El ejemplo más evidente es lo que sucede con las finanzas públicas y la deuda de Francia. Otro ejemplo es Estados Unidos.

Estamos en un entorno complejo en el que gobiernos y bancos centrales deben tomar las decisiones correctas. Para influir en la tasa de deuda del gobierno la variable a controlar es el déficit y para la de política monetaria es actuar haciendo lo correcto.