Reflexiones sobre el tema de pensiones

En la semana se llevó a cabo el Encuentro Amafore 2026. Escribo poco sobre el tema de pensiones porque es a lo que más tiempo dedico, pero creo que vale la pena compartir en este espacio algunas de las reflexiones que hice.

Hay fenómenos que los cambios son muy visibles y otros no. Un ejemplo del primer caso es el entorno geopolítico y otro es el tema demográfico con su incidencia en las pensiones.

Sobre el segundo hay que entender que los sistemas se crearon hace más de un siglo en un contexto distinto. Muchas personas no llegarían a la edad de jubilación y quienes llegaban, vivirían poco tiempo.

Hoy el entorno demográfico es otro. Regiones adelantadas en este proceso como Europa y países de Asia nos muestran el envejecimiento poblacional, la baja en la natalidad y en algunos casos la caída de la fuerza laboral.

Ante esta realidad se ha visto que los arreglos institucionales han cambiado adecuándose al cambio. La referencia son los modelos mixtos con varios pilares y siempre evaluando la sostenibilidad fiscal.

Este modelo multipilar busca la suficiencia a partir de una solución integral, incorporando varias fuentes de financiamiento. No es sólo un ingreso basado en trabajo formal.

Una característica esencial para lograr la sostenibilidad fiscal es tener activos que sean la fuente primaria de financiamiento para el pago de pensiones.

Es una realidad que el debate y la conversación sobre los arreglos pensionarios hoy son parte de una discusión más amplia de política económica. En México ya sucede y los vimos con la mención constante del gasto de pensiones en la discusión del presupuesto.

Respecto del gasto de pensiones, la pensión universal en México no se puede tocar. En países con alta informalidad es un pilar esencial, es parte de la arquitectura de nuestro modelo mixto.

La mayor parte del gasto de pensiones hoy se explica por los arreglos anteriores. Viene de decisiones de hace décadas y el gobierno tiene que honrar estos compromisos.

Sobre tener un stock de ahorro que sea la fuente primaria de pago de pensiones, hay un grupo de países con activos pensionarios superiores a 100% del PIB como Países Bajos, Australia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

En México estamos construyendo nuestro stock de activos para financiar pensiones con los más de 9 billones de pesos en el SAR, que es una cuarta parte del PIB.

Su monto seguirá creciendo como proporción del PIB. Por ello es fundamental el desarrollo del mercado de valores local y poder complementar con estructuras de financiamiento privadas. Hoy vemos que puede haber oportunidades de inversión en el sector infraestructura.

Ante un escenario con una brecha entre el comportamiento del SAR y de los mercados internos hay que pensar cómo adecuarse.

Este ahorro para el retiro debe destinarse para vivir en la vejez. Hay que evitar gastarlo hoy y pensar bien que hacer en cuanto a cómo disponer del ahorro al momento del retiro.

En México hay que cuidar que los retiros por desempleo se hagan por las razones y los montos correctos. Se trata de una decisión financiera de los hogares pensando en el corto plazo que afecta su futuro.

Son varias reflexiones que nos permiten entender lo que está sucediendo y cómo en México el SAR es un componente que da solidez a nuestro arreglo pensionario.