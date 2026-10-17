Crisis por el aumento en el costo de vida

Es una realidad económica que está generando descontento en muchos países, incluido México. Va de la mano con una mala percepción sobre la economía y sobre los gobiernos. En algunos casos el descontento llega a manifestaciones.

La definición de en qué consiste es sencilla. Es cuando se da un mayor aumento en el costo de los satisfactores básicos de la población y sus ingresos.

Incluye el costo de alimentos, vivienda, servicios básicos como luz y agua, educación y salud, entre otros. Es muy fácil identificar el problema. Se ve en el ticket del supermercado o cuando la gente le pone gasolina a su automóvil.

La brecha tiene implicaciones para las familias. Si es temporal y de una magnitud pequeña, lleva a dejar de consumir algunos bienes durante un tiempo.

Si el comportamiento se vuelve permanente, puede llevar al endeudamiento. Cuando es de magnitudes mayores lleva a un cambio en el nivel de vida.

La explicación del fenómeno es distinta para cada caso. En el sector de la vivienda, los precios de venta y renta de los inmuebles han subido muy por encima de la inflación y de los salarios. Una explicación es que no hay suficiente oferta de vivienda nueva, lo que eleva los precios.

Los precios de las rentas en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa ya están fuera del alcance de mucha gente. Hace pocos días salió un artículo que presentaba el siguiente cálculo: para comprar una vivienda en la Ciudad de México se requieren casi 15 años del sueldo total.

El caso más notorio de indignación por el aumento en las rentas es el de una mujer de 87 años en Madrid a la que lanzaron del departamento que rentaba.

El aumento en el precio de la gasolina se explica por el conflicto en Oriente Medio. Hoy, en Estados Unidos y en Europa, el precio se ubica en niveles que los hogares lo perciben como un alto costo.

El aumento en los combustibles encarece el transporte de los productos y es uno de los factores detrás del incremento en los precios de alimentos.

El aumento en el costo de la educación superior en ciertas universidades de Estados Unidos durante más de dos décadas ha sido tal, que las colegiaturas aumentaron al doble de la inflación o más.

Una consecuencia es que la educación de calidad en ese país está perdiendo fuerza como nivelador de oportunidades, ya que ahora está al alcance de un menor número de personas.

Otro caso es el de la inflación de los servicios de salud en México y en Estados Unidos. Es muy superior a la inflación general. En nuestro país, este fenómeno es muy evidente cuando uno revisa el costo de las pólizas de seguro de gastos médicos.

El problema hoy es que este proceso sucede para varios satisfactores en muchos países de manera simultánea. Esto genera una división en las sociedades entre los que sí les alcanza, que cada vez son menos, y los que no.

Esta realidad provoca que el surgimiento de narrativas contra las políticas económicas y las democracias en muchos lugares. La narrativa en Estados Unidos va a influir en las elecciones de noviembre y es la razón de las elecciones extraordinarias en España. Estamos frente a un fenómeno que hay que entender y dar seguimiento.