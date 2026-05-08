Frentes Políticos / 8 de mayo de 2026

1. Bloque guinda. Frente al injerencismo de EU, la 4T cerró filas en un mensaje de unidad nacional. En una reunión con legisladores de Morena, PVEM y del PT, Claudia Sheinbaum fue tajante: no hay lugar para “zigzagueos” ni entreguismos, y pidió definiciones claras ante la amenaza externa. Ricardo Monreal secundó el llamado y solicitó a los legisladores defender la soberanía en territorio. Manuel Velasco reafirmó el respaldo del PVEM a la Presidenta, mientras Reginaldo Sandoval, del PT, subrayó la resistencia contra cualquier intervención. La cohesión del bloque oficialista busca blindar el proyecto ante presiones de Washington y divisiones internas. ¿Se sumará la oposición?

2. Tensión. Donald Trump volvió a tensar la relación bilateral al insinuar que EU podría actuar contra el narcotráfico si México no lo hace, pero Claudia Sheinbaum respondió con certeza: la estrategia mexicana muestra reducción en homicidios, decomisos históricos y golpes a laboratorios clandestinos. Mientras el fiscal de EU Todd Blanche anuncia nuevas acusaciones contra políticos mexicanos, la Presidenta recordó que se han entregado decenas de objetivos criminales y que la cooperación debe ser recíproca. Parece que en la Casa Blanca olvidan que la frontera tiene dos lados. La responsabilidad es compartida.

3. Desmarque. Claudia Sheinbaum optó por la distancia institucional frente a las versiones que colocan al senador Adán Augusto López dentro de las investigaciones por huachicol fiscal. La Presidenta insistió en que la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, actúa con autonomía y que su gobierno no conoce el contenido de las indagatorias. El problema no es jurídico; es político. El nombre del exgobernador de Tabasco aparece en un momento donde EU endurece el discurso sobre redes criminales y combustible ilícito. Morena y el reto de proteger cuadros sin que parezca encubrimiento. Qué lío.

4. Oscuros. El Senado de la República decidió apagar una luz y por primera vez desde 2014 dejó de publicar el reporte de gastos y destinos de los viajes de los legisladores. Treinta y siete días después del cierre del trimestre, la información sigue ausente y la nueva autoridad interna de transparencia guarda silencio. El dato pesa porque el encargado de esa tarea es Gerardo Fragozo, contralor cercano al grupo político de Adán Augusto López, senador de Morena, justo cuando el exgobernador tabasqueño enfrenta presión pública por versiones ligadas al huachicol fiscal. Morena prometió abrir ventanas, pero en el Senado prefirieron cerrarlas.

5. “Yo no fui”. Joaquín El Chapo Guzmán reapareció desde la prisión de máxima seguridad en Colorado con una carta que parece escrita entre la nostalgia y el cálculo jurídico. El fundador del Cártel del Pacífico asegura que no hizo daño a nadie y que los crímenes violentos fueron responsabilidad del gobierno de México. Defensa insólita incluso para quien convirtió el tráfico de drogas en estructura transnacional. El Chapo insiste en un nuevo juicio y en su extradición, mientras la Corte en Brooklyn acumula negativas a sus recursos. Deslindarse y repartir culpas. Clásico de los malosos.