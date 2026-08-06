Frentes Políticos / 6 de agosto de 2026

1. Visión compartida. La presidenta Claudia Sheinbaum encontró en El Vaticano un aliado para colocar la IA en el terreno de la ética. La reunión con el cardenal Pietro Parolin, centrada en la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, dejó claro que el desarrollo tecnológico no puede caminar sin criterios de dignidad humana y responsabilidad. En ese abanico de incidencias, el reto es convertir el consenso en leyes, supervisión e instituciones capaces de impedir abusos. Porque los principios inspiran, pero sólo las políticas públicas garantizan que la IA sirva al bienestar de la gente. Coincidencias que engrandecen.

2. Honores. No todos los días la DEA reparte reconocimientos públicos. Pero ayer, su director, Terry Cole, respaldó el trabajo de Omar García Harfuch, titular de la SSPC federal, y destacó la coordinación permanente que han establecido. El mensaje trasciende el protocolo, EU identifica en el funcionario mexicano a un interlocutor confiable mientras endurece su ofensiva contra el CJNG y advierte que también perseguirá a servidores públicos que protejan al crimen organizado. En seguridad, los elogios suelen ser una señal de confianza, pero también de expectativas que deberán sostenerse con resultados. Y los hay.

3. Proyecto emblemático. El rescate del oriente del Estado de México ya tiene una cifra que obliga a tomarlo en serio, 75 mil 786 mdp para ejecutar 121 acciones en agua, movilidad, salud, vivienda e infraestructura. La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez saldan una deuda histórica con una región con más de 10 millones de habitantes. Llegó la hora de que los anuncios se conviertan en obras terminadas y servicios que cambien la vida cotidiana. Así, no sólo será recordado el tamaño de la inversión, sino el despegue del Edomex como polo de desarrollo. La transformación regional hecha realidad.

4. La verdad es la verdad. Ken Salazar, exembajador de EU en Mexico, quiere cerrar el capítulo de la captura de El Mayo Zambada y pide mirar hacia adelante. Dice que su versión está en su libro y que nunca mintió a Andrés Manuel López Obrador ni al gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero el diplomático admite que el verdadero problema sigue intacto, cárteles con poder territorial, amenazas, incluso contra personal de la embajada y un flujo de armas desde EU que alimenta la violencia. Pasar la página suena bien, pero mientras la inseguridad siga escribiendo el presente, el pasado difícilmente quedará archivado.

5.

Ayuda. Leonardo Lomelí decidió que la crisis por las irregularidades en el examen de ingreso no se resolverá sólo con explicaciones internas. El rector de la UNAM pidió a la ASF, encabezada por Aureliano Hernández, revisar la adjudicación directa del contrato otorgado a Territorium Life. La fiscalización deberá determinar si el procedimiento cumplió la ley y si el servicio correspondió a lo contratado. La autonomía universitaria no está exenta de la rendición de cuentas y es necesario saber a dónde se fue el dinero. Será la ASF la que tenga la última palabra.