Frentes Políticos / 30 de abril de 2026

1. Imputación. El expediente que cruza la frontera coloca al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en una escena que la política local ya no controla, con fiscales de Nueva York acusando vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras en casa se invoca soberanía. Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la DEA, abrieron un frente judicial. La causa quedó en manos de la jueza federal Katherine Polk, donde los tiempos son de tribunal, no de plaza pública. Rocha responde con descalificación y arropa el caso en la bandera de la 4T, pero el expediente enumera malas conductas y nombres. ¿Barbas a remojar?

2. Eficacia al cien. En una jornada en la que hubo mucho ruido político, sobre todo con el gobierno de EU, el canciller Roberto Velasco Álvarez actuó como se esperaba. Con rapidez diplomática respondió sobre el caso Rocha Moya. También atendió una reunión pactada con el gobierno español y de la que se lograron avances significativos. El encuentro con su homólogo de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dejó buen sabor, pues el funcionario reconoció la buena salud que goza la relación bilateral de las dos naciones. Que siga así.

3. Advertencia. Desde la embajada de EU en México, Ronald Johnson dejó claro que el expediente contra Rubén Rocha no es un episodio aislado ni negociable en el terreno político. Asegura que no habrá impunidad cuando la corrupción cruce la línea y se conecte con el crimen organizado. Johnson no entra en detalles, el proceso judicial manda, pero sí fija el marco, todo acto que facilite redes criminales será perseguido. La frase marca una postura institucional que trasciende a los nombres propios y coloca el foco en un principio operativo, cooperación sí, pero con cero tolerancia. La alianza bilateral está en juego, que no se olvide.

4. Persistencia. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, colocó la seguridad en el centro de su discurso tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, un golpe operativo que intenta sostener el control en una entidad donde la violencia no concede treguas. Campos se mueve entre resultados puntuales y una presión constante por hechos que siguen bajo investigación, mientras confirma coordinación con la Federación. Frente a empresarios, con Javier Alvídrez, presidente de Coparmex Delicias, el mensaje fue de certidumbre económica atada a calles seguras. Chihuahua se reconstruye.

5. Inhumana. Fiel a su estilo, Lenia Batres votó en contra de obligar al IMSS a proporcionar implantes cocleares a menores, pues argumentó falta de recursos en la institución. Al parecer a la autollamada Ministra del Pueblo no le importa que, sin esta intervención antes de los cinco años, los niños pueden perder la audición, ni mucho menos el marco constitucional o los acuerdos internacionales. Quizá piensa que esta medida se aplique en el ISSSTE, encabezado por su hermano Martí, a quien recientemente se le eximió del pago de 5 mil 800 mdp al gobierno de la CDMX. Los recursos se asignan según ciertas prioridades, pero para Batres, los niños con discapacidad, no figuran entre ellas.