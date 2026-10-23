Frentes Políticos / 23 de octubre de 2026

1. Ajuste.. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que las nuevas restricciones a la Modalidad 40 del IMSS, que dirige Zoé Robledo, se aplicaron tras detectarse esquemas fraudulentos para inflar pensiones y un posible daño a las arcas públicas de cientos de miles de millones de pesos. Las nuevas reglas limitan el salario de cotización para quienes se incorporen a partir del 22 de octubre y eliminan los pagos retroactivos; quienes ya están inscritos no tendrán cambios. La transformación promete poner orden. Importante distinguir entre defraudadores y quienes ahorran legalmente para su retiro.

2. Certeza legal. Ricardo Monreal respaldó la facultad de Claudia Sheinbaum para regular la Modalidad 40 del IMSS mediante decreto, aunque planteó llevar los cambios al Congreso para darles mayor permanencia jurídica. El coordinador de Morena en San Lázaro abrió la puerta a actualizar la legislación para consolidar las nuevas reglas. Sheinbaum ejerce sus facultades y Monreal insta a convertir la regulación en ley. Ejecutivo y Legislativo, cada uno desde su ámbito, deben evitar que el combate a los abusos genere incertidumbre.

3. Compromiso. La búsqueda de personas desaparecidas ocupa un lugar prioritario en la agenda de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Tras el bloqueo en la carretera México-Toluca por el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, participará permanentemente en mesas de trabajo con las familias. Esto se suma a la reunión interinstitucional que encabezó recientemente para instalar el Centro Estatal de Mando para la búsqueda inmediata. El mensaje es claro: la gobernabilidad atiende de frente demandas sociales históricamente desatendidas.

4. Bajo tierra. En 2025, las fiscalías estatales reportaron 651 fosas clandestinas en 16 entidades, pero la prensa documentó hallazgos en todo el país. La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, apenas reconoció 32. Pamela Benítez, de Data Cívica, advierte que la falta de datos homologados y el retroceso en transparencia impiden dimensionar la tragedia. Hay 833 cuerpos y 226 restos contabilizados por autoridades locales; en cientos de casos ni siquiera se informó el sexo de las víctimas. Entre fosas, expedientes incompletos y centros forenses rebasados, la crisis no termina al encontrar los cuerpos, sigue mientras el Estado no pueda identificarlos.

5. Insensibilidad. Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, enfrenta, también, críticas por el presunto maltrato a un burro utilizado como utilería en un acto oficial en Cuernavaca, donde el alcalde es José Luis Urióstegui. De acuerdo con las denuncias, el animal permaneció amarrado durante horas, bajo el sol, con carga en el lomo y sin acceso a agua. Mientras el gobierno celebraba a las mujeres que transforman Morelos, un ser vivo quedó reducido a escenografía. No es una anécdota pintoresca, es una prueba de insensibilidad e irresponsabilidad pública. Hablar de proteger a los seres sintientes y convertirlos en decoración política es una vulgar contradicción.