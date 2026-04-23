Frentes Políticos / 23 de abril de 2026

1. Derechos. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió las puertas de Palacio Nacional a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un momento donde las desapariciones exigen justicia. El recorrido previo del funcionario, escuchando a colectivos y reuniéndose con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, colocó el tema en una dimensión más importante. En la mesa, el equilibrio es delicado: atender la presión internacional sin ceder la conducción interna. En esta agenda, escuchar no alcanza. Hay que actuar. Y el tiempo no concede tregua.

2. Un paso adelante. Los movimientos en el gabinete que ayer anunció Claudia Sheinbaum no son casuales, sino parte de un diseño estratégico para consolidar el movimiento de la 4T. La salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia de Morena para ocupar la Consejería Jurídica busca fortalecer el brazo legal del Ejecutivo. Simultáneamente, la renuncia de Esthela Damián para buscar la candidatura guinda a la gubernatura en Guerrero abre un frente de prueba para la disciplina interna, donde restará ver si el senador Félix Salgado se cuadra a los estatutos. Morena ya está aceitando la maquinaria para las elecciones de 2027.

3. Pausa necesaria. Claudia Sheinbaum abre la opción de mover el calendario de la elección judicial y con ello reordena tiempos que ya estaban escritos. La propuesta impulsada por Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, con respaldo de las diputadas Olga Sánchez Cordero y Mariana Benítez Tiburcio, no sólo atiende costos, ajusta el pulso rumbo a 2028. El argumento técnico se mezcla con la conveniencia de separar arenas que podrían contaminarse entre sí. En ese diseño, el filtro de un Comité Único concentra poder y redefine equilibrios entre Poderes. No es un cambio menor, es redibujar el tablero.

4. Examen. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, toma el tablero con una consigna que suena a orden interno, pero huele a disputa adelantada. La organización rumbo a 2027 es contención de ambiciones y administración de alianzas, con Alberto Anaya, dirigente del PT, y Karen Castrejón, del PVEM, pues cada sigla presenta sus facturas. El método de encuesta se mantiene, aunque la credibilidad siempre entra a la conversación cuando los resultados incomodan. En paralelo, está en marcha la reconfiguración del partido. El reloj electoral no perdona fisuras. ¿Hay unidad?

5. Fracturas. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, intenta coser un partido que se deshilacha por dentro. La salida de Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, no es una baja cualquiera, es la evidencia de que los cuadros con territorio ya no encuentran espacio en una estructura que no avanza. Desde fuera, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, no dudó en tender la mano y ofrecer futuro electoral a quien conoce el pulso local. El panismo pierde músculo donde más le duele. Y lo pierde sin ruido interno que lo contenga. La pregunta no es quién se va. Es quién sigue dispuesto a quedarse.