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Frentes Políticos / 22 de septiembre de 2026

Frentes Políticos

Frentes Políticos

1.  Sin oposición. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, comenzó con los diputados el análisis del Paquete Económico 2027, que contempla un gasto superior a 10.6 billones de pesos y una estrategia para elevar los ingresos sin crear nuevos impuestos, mediante el combate a la evasión fiscal. La nota la dieron Jorge Romero, del PAN, y Alejandro Moreno, del PRI, quienes no enviaron representantes a la reunión y cuestionaron la forma en que fueron convocados. Morena, PT y Verde sí estuvieron para revisar ingresos, aduanas, Pemex, déficit y deuda. La oposición decidió no estar en la mesa. Después no se quejen.

2. Presencia. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalino, llevó a Nueva York una agenda que pretende colocar a la CDMX en la conversación global de las grandes metrópolis. En el cierre del Urban 20, Brugada llamó a fortalecer el multilateralismo entre ciudades y compartir experiencias. Expuso los vales Mercomuna y la economía de barrio, y se reunió con los alcaldes de Chicago, Barcelona y Santiago de Chile para explorar mecanismos de cooperación. Vivienda, cambio climático, políticas sociales y economía local: se trataron todos los temas. Que no termine sólo en el anecdotario.

3. Unidad a prueba. Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio enviaron desde Acapulco una señal de cohesión en Morena Guerrero, justo después de las tensiones por la definición de la candidatura rumbo a 2027. Mojica, quien fue elegida como coordinadora de la Transformación, paso previo a la candidatura por la silla gubernamental, destacó el compromiso de ambos para fortalecer el movimiento y trabajar por el bienestar de los guerrerenses. Planteó que la unidad debe construirse escuchando e integrando a las distintas expresiones. Morena ya eligió candidatura; ahora toca demostrar que también sabe cerrar filas.

4. Meta común. Sara Carter, zarina antidrogas de EU, estableció una ruta de cooperación que pone el foco en un mismo enemigo: los funcionarios y redes que protegen al narcotráfico, ya sea en México o en EU. A la par, el embajador Ronald Johnson recordó que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros buscan golpear a quienes dirigen operaciones criminales, lavan dinero o prestan fachadas empresariales para financiar a los cárteles. La coordinación alcanza al tráfico de armas y al rastreo del dinero ilícito. El crimen opera sin respetar fronteras; combatirlo exige lo contrario: cooperación sin fronteras.

5. Nueva escuela. A partir del 3 de noviembre, las escuelas públicas y privadas del país restringirán el uso de celulares y tabletas, salvo emergencias o situaciones particulares. La medida, respaldada por los secretarios de Educación de las 32 entidades, busca reducir el uso indiscriminado de pantallas y redes sociales y recuperar espacios para la creatividad y la convivencia. A la vez, Mario Delgado, titular de la SEP, reportó que 20.1 millones de estudiantes recibirán becas este año. Menos pantalla es igual a más aula; y más apoyo, más posibilidades de permanecer en ella.

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