Frentes Políticos / 22 de septiembre de 2026

1. Sin oposición. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, comenzó con los diputados el análisis del Paquete Económico 2027, que contempla un gasto superior a 10.6 billones de pesos y una estrategia para elevar los ingresos sin crear nuevos impuestos, mediante el combate a la evasión fiscal. La nota la dieron Jorge Romero, del PAN, y Alejandro Moreno, del PRI, quienes no enviaron representantes a la reunión y cuestionaron la forma en que fueron convocados. Morena, PT y Verde sí estuvieron para revisar ingresos, aduanas, Pemex, déficit y deuda. La oposición decidió no estar en la mesa. Después no se quejen.

2. Presencia. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalino, llevó a Nueva York una agenda que pretende colocar a la CDMX en la conversación global de las grandes metrópolis. En el cierre del Urban 20, Brugada llamó a fortalecer el multilateralismo entre ciudades y compartir experiencias. Expuso los vales Mercomuna y la economía de barrio, y se reunió con los alcaldes de Chicago, Barcelona y Santiago de Chile para explorar mecanismos de cooperación. Vivienda, cambio climático, políticas sociales y economía local: se trataron todos los temas. Que no termine sólo en el anecdotario.

3. Unidad a prueba. Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio enviaron desde Acapulco una señal de cohesión en Morena Guerrero, justo después de las tensiones por la definición de la candidatura rumbo a 2027. Mojica, quien fue elegida como coordinadora de la Transformación, paso previo a la candidatura por la silla gubernamental, destacó el compromiso de ambos para fortalecer el movimiento y trabajar por el bienestar de los guerrerenses. Planteó que la unidad debe construirse escuchando e integrando a las distintas expresiones. Morena ya eligió candidatura; ahora toca demostrar que también sabe cerrar filas.

4. Meta común. Sara Carter, zarina antidrogas de EU, estableció una ruta de cooperación que pone el foco en un mismo enemigo: los funcionarios y redes que protegen al narcotráfico, ya sea en México o en EU. A la par, el embajador Ronald Johnson recordó que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros buscan golpear a quienes dirigen operaciones criminales, lavan dinero o prestan fachadas empresariales para financiar a los cárteles. La coordinación alcanza al tráfico de armas y al rastreo del dinero ilícito. El crimen opera sin respetar fronteras; combatirlo exige lo contrario: cooperación sin fronteras.

5. Nueva escuela. A partir del 3 de noviembre, las escuelas públicas y privadas del país restringirán el uso de celulares y tabletas, salvo emergencias o situaciones particulares. La medida, respaldada por los secretarios de Educación de las 32 entidades, busca reducir el uso indiscriminado de pantallas y redes sociales y recuperar espacios para la creatividad y la convivencia. A la vez, Mario Delgado, titular de la SEP, reportó que 20.1 millones de estudiantes recibirán becas este año. Menos pantalla es igual a más aula; y más apoyo, más posibilidades de permanecer en ella.