Frentes Políticos / 22 de abril de 2026

1. Escudo. La presidenta Claudia Sheinbaum contuvo el golpe tras el ataque en Teotihuacan, con una consigna: el Mundial no se toca. La Presidenta activó coordinación con la FIFA y gobiernos locales, mientras Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, entra al esquema junto con Samuel García y Pablo Lemus, gobernadores de Nuevo León y Jalisco, respectivamente. Omar García Harfuch, titular de la SSPC federal, aplica protocolos ya en marcha. El ajuste incluye Guardia Nacional y revisiones inéditas en zonas arqueológicas. Se debe cerrar filas, pues la alerta internacional ya se encendió. Las garantías están en el papel; sólo falta aterrizarlas.

2. Perfil abatido. José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, puso sobre la mesa una línea inquietante, y dijo que el agresor de Teotihuacan no improvisó, imitó. La referencia a Columbine no es anecdótica, perfila un patrón que trasciende el caso individual y obliga a replantear la prevención. Claudia Sheinbaum ha optado por encuadrar el hecho dentro de un episodio aislado, mientras la investigación insiste en la planeación solitaria y el rastro documental del atacante. Cuidado. La evidencia sugiere otra conversación pendiente. Cuando la violencia se copia, el problema puede repetirse.

3. Luz. Senadores de Morena presentaron una iniciativa de reforma electoral para posponer hasta 2028 la elección judicial a fin de no empatarla con el proceso electoral de 2027. También proponen realizar exámenes de oposición a los nuevos aspirantes, un planteamiento hecho la semana pasada por el senador Manlio Fabio Beltrones. El sonorense esbozó la necesidad de modificar la reforma judicial vigente para corregir el método de elección de los aspirantes previo a su registro en la contienda. La idea es buscar un método que fortalezca al Poder Judicial, dijo. Un asomo de cordura política. Esperemos que no quede en buenos deseos.

4. No me ayudes. Vaya tino el del hijo del Ejecutivo de Sonora, que en un arrebato juvenil coronó en la gubernatura a la senadora de Morena Lorenia Valles para 2027. Justo cuando el horno no está para bollos dentro del partido oficialista, Alfonso Durazo Chávez soltó un “gobernadora” que cayó como balde de agua fría en las aspiraciones de Célida López y María Dolores del Río, actuales funcionarias del gobierno estatal. Dicen que el berrinche llegó hasta Palacio de Gobierno, obligando a Durazo Chávez a borrar su prematuro destape. El 2027 está a la vuelta de la esquina, pero todo a su tiempo.

5. Error. En Veracruz, la tragedia no vino del crimen organizado, sino de quien debía contenerlo. Bertha Burciaga Morán, médica del IMSS, murió a tiros tras ser confundida en un operativo de la Secretaría de Seguridad estatal en plena autopista. La administración de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, enfrenta un caso que exhibe fallas de protocolo y uso de la fuerza. Mientras la persecución avanzaba, el margen de error se volvió letal. Desde la Presidencia se mantiene el discurso de control en seguridad, pero los hechos se desbordan en Veracruz. No fue daño colateral. Fue un error armado. La credibilidad de Nahle agoniza.