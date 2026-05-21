Frentes Políticos / 21 de mayo de 2026

1. Buen relevo. La sucesión en Washington ya tiene visto bueno. Con el beneplácito de la administración del presidente Donald Trump, Roberto Lazzeri Montaño perfila su llegada a la Embajada de México en EU en sustitución de Esteban Moctezuma. Cercano al círculo de confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y con paso por Bancomext, Nafinsa y Hacienda, el nombramiento de Lazzeri Montaño confirma que la relación bilateral será conducida bajo control político y financiero directo desde Palacio Nacional. Falta el trámite en el Senado, donde la ratificación se anticipa tersa.

2. Injerencia. La presidenta Claudia Sheinbaum convirtió la mañanera en tribunal político y sentó en el banquillo a Jorge Romero y a Alejandro Moreno, líderes nacionales del PAN y del PRI, respectivamente. Los acusó de que, al llevar sus reclamos a Washington, terminan pidiendo árbitro extranjero para una disputa que no logran sostener en casa. Sheinbaum aprovechó para atar el presente con 2018 y afirmar que la ruptura con el crimen ocurrió con la llegada de Morena a la Presidencia en 2018. La oposición apostó por internacionalizar el pleito; Palacio Nacional respondió con argumentos, ésos, los que a la oposición le siguen faltando.

3. Suspenso. Los presidentes de las Jucopo de las cámaras de Senadores y Diputados, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, respectivamente, confían en que el senador Enrique Inzunza, uno de los involucrados en el caso Sinaloa y cercano al gobernador con licencia Rubén Rocha, asista a la sesión extraordinaria del Senado la próxima semana para aprobar la reforma al Poder Judicial. Apuntan que es una responsabilidad legislativa, pero, entonces, por qué Inzunza no aparece. Bien dice el dicho “el que nada debe, nada teme”. Otro que no aparece es Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, ni en registros de prisiones, cortes ni agencias de EU. Estos morenistas ausentes tienen a todos en ascuas.

4. Resucitado. Cuando el yate ardió en la Riviera Veracruzana, no sólo flotaron versiones sobre lujos incompatibles con la austeridad; emergió un viejo reflejo de lealtad. Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, salió de su discreto retiro digital para cubrir con su manto a Zenyazen Escobar, diputado de Morena, a quien presentó como rescatista improvisado y víctima de una “mentirotota”. García no defendió un hecho, sino una relación política forjada desde las protestas magisteriales y consolidada en la Secretaría de Educación. Mientras la Marina revisa lo ocurrido, Escobar intenta apagar un fuego que él mismo prendió.

5. Ya no caben. Rocío Nahle gobierna un Veracruz marcado por las desapariciones, pero el tiempo corre y los anfiteatros ya se saturaron. La capacidad oficial de 265 cuerpos quedó rebasada por una realidad que acumula cientos de restos sin nombre. Lucía de los Ángeles Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito, volvió a recordar que en Colinas de Santa Fe y Arbolillo la mayoría sigue esperando identidad. Diez años después del “regalo macabro”, el hallazgo fue monumental y la respuesta institucional microscópica. En el Veracruz de Nahle sobran fosas y faltan peritos. La deuda no cabe en la refrigeración.