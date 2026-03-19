Frentes Políticos / 19 de marzo de 2026

1. Soberanía. La liturgia petrolera volvió a escena con discurso de futuro y cuentas pendientes del presente. Desde Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la ruta de fortalecer empresas públicas mientras admite la dependencia del gas importado que sostiene fábricas y plantas eléctricas. La apuesta combina más producción nacional, renovables en expansión gradual y refinerías como símbolo político persistente. En ese tablero reaparece Cuauhtémoc Cárdenas, designado para encabezar un área de análisis estratégico en Pemex, una figura histórica llamada a dar legitimidad técnica y memoria ideológica al proyecto. Falta verlo operar.

2. Mundialera. La cuenta regresiva hacia 2026 sirve como vitrina y como presión para Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, decidida a convertir el balón en política pública visible. Entre canchas recién inauguradas y promesas de transporte modernizado, la apuesta apunta a que el torneo se juegue en colonias, no sólo en estadios. A su lado, Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios reparte cifras de avances que buscan proteger la narrativa de cumplimiento. El Mundial se vende como legado urbano. El riesgo es que termine siendo sólo inauguración anticipada. Los ojos sobre México.

3. Previsora. Con la temporada de lluvias asomándose como examen anual de gestión, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, se adelanta al drama recurrente y ordena el desazolve de la presa El Ángulo en Cuautitlán Izcalli. La operación, encabezada por Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la Comisión del Agua estatal, pone maquinaria y cifras sobre un problema que suele volverse tragedia mediática cuando el agua rebasa las banquetas. Retirar 15 mil metros cúbicos de sedimento suena técnico, pero es cálculo político fino: prevenir antes de explicar. Las inundaciones no sólo arrastran lodo. Arrastran reputaciones.

4. Mal año. El calendario político se volvió cuesta arriba para Layda Sansores, gobernadora de Campeche, cercada por frentes que ya no controla desde la tribuna. El choque con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, detonó una rebelión académica que huele a intromisión y a pleito por patrimonio disfrazado de justicia. En la calle, la mano dura frente al 8M encendió a colectivos y organismos. Y en casa, la factura llegó, José Antonio Jiménez, líder del Congreso local, frenó la deuda millonaria y exhibió fisuras en Morena. Mal año para Layda Sansores y su equipo. El poder se ejerce. El desgaste, se acumula.

5. Contenedores. En Nayarit la procuración de justicia quedó atrapada bajo sospechas que parecen abandono. Bajo el mando del gobernador Miguel Ángel Navarro, la Fiscalía estatal enfrenta un episodio que desborda lo administrativo y se instala en el terreno del control político. Colectivos encabezados por Rosa María Jara, irrumpieron al hallar expedientes, prendas y restos en condiciones precarias dentro del propio complejo oficial. Ludmila Heredia, fiscal estatal, intenta contener el golpe y explicaciones que no calman a familias curtidas por la espera. Si la evidencia aparece en casa, la autoridad pierde coartadas.