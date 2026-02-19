Frentes Políticos / 19 de febrero de 2026

1. No confundan. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no convertir en arena política el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. Mientras Grecia Quiroz acudió a la Fiscalía de Michoacán para solicitar que se cite a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos, la mandataria enfatizo que corresponde a la Fiscalía estatal determinar responsabilidades. “Que se haga justicia”, dijo, al subrayar que ya hay detenidos y que todo apunta, hasta ahora, a la delincuencia organizada. En un caso así, el protagonismo estorba. La política debate; pero la justicia es la que investiga. Michoacán necesita certezas.

2. Cátedras. Mientras algunos improvisan, en Nuevo León se preparan. Javier Flores Saldívar, fiscal general, confirmó que el FBI capacitó a corporaciones estatales ante posibles protestas durante el Mundial 2026. No es paranoia, es prevención con antecedentes internacionales. Bajo el gobierno de Samuel García, la coordinación trasciende fronteras y anticipa riesgos. La lección es que la seguridad no se presume, se entrena para estar lista en el momento preciso. Si Monterrey será vitrina global, más vale aprender de quienes ya enfrentaron disturbios. Planeación antes que reacción. Así se protege un evento de talla mundial.

3. Menú opaco. A la gobernadora zacatecana Rocío Nahle le estallan en la cara las observaciones de la ASF, de David Colmenares, en Veracruz. En la Cuenta Pública 2024, la SSP no acreditó la entrega de alimentos en penales y enfrenta un presunto daño por 642.9 millones de pesos: facturas de salmón y filetes sin actas de entrega, fotos repetidas y reportes sin sustento. Y en la FGE, 34 servidores en áreas periciales y de investigación operaron sin título ni cédula, con 12.6 millones observados. La ASF exige aclaraciones y reintegros. En sus boletines oficiales dice que avanza pero la transparencia sigue pendiente en casa.

4. Sin nada que ocultar. Contrario a lo que le sucede a la gobernadora Rocío Nahle, el que anda muy contento es el exmandatario de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ya que fue aprobado en la Cuenta Pública de 2024. De acuerdo con el dictamen de la ASF, se revisaron más de 34 mil 621 mdp, lo que representó 80.8% de los recursos federales asignados al estado, y sólo se señalaron poco más de 1,700 pesos, es decir, menos de 1% de la muestra auditada. El gobierno de Sergio Salomón Céspedes ejerció 96.6% del presupuesto disponible. La ASF dice textual: “Se hizo una gestión adecuada de los recursos”. Aplausos.

5. Madrugadora. Ana Lilia Rivera, senadora de Morena y expresidenta de la Mesa Directiva del Senado, juega a dos pistas en Tlaxcala. Mientras Luisa María Alcalde y Claudia Sheinbaum piden frenar la promoción anticipada rumbo al 27, en municipios del estado brotan bardas con su eslogan: “Es ella” y “Porque conoce todo Tlaxcala”. Videos muestran rotulistas cobrando entre 250 y 300 pesos por pinta. Y cuando le preguntan qué ha hecho, responde llamando “estúpidos” a quienes cuestionan. Si así reacciona ante el escrutinio, ¿cómo procesará la crítica desde Palacio? Mal inicio, señora.