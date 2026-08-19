Frentes Políticos / 19 de agosto de 2026

1. Liderazgo. Omar García Harfuch puso el dedo en la llaga desde Buenos Aires. Ninguna organización criminal es más fuerte que los Estados cuando actúan coordinados, afirmó el titular de la SSPC federal. En la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas destacó la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el intercambio de inteligencia y la entrega de 92 objetivos de alto impacto a EU. México coopera, pero con responsabilidad compartida, reciprocidad y respeto a la soberanía. Si el crimen opera sin fronteras, el Estado no puede darse el lujo de trabajar por separado.

2. ¿Letra agonizante? Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial se sentaron juntos para advertir que la nueva ley contra el feminicidio no puede convertirse en otro monumento al discurso. La senadora Martha Lucía Micher, funcionarias de Gobernación y de la Secretaría de Mujeres, así como la ministra de la SCJN Yasmín Esquivel, coincidieron en que la impunidad supera 90% y las familias de las víctimas siguen esperando justicia. Cuidado, una ley no protege ni investiga o castiga por sí sola. Si la nueva norma no cierra puertas a la impunidad, garantiza reparación y obliga a las instituciones a cumplir, será otro intento fallido. Va por ellas.

3. Fin de ciclo. Mónica Soto decidió cerrar su ciclo en el TEPJF. Dejará el cargo el 31 de agosto. Su derecho a renunciar es incuestionable; el problema es el momento. El TEPJF quedará con cinco magistraturas (Gilberto Bátiz, Claudia Valle, Felipe de la Mata, Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez) justo cuando se aproximan las elecciones de 2027. La salida ocurre, además, en medio de versiones sobre posibles destinos para Soto en el servicio diplomático, y tensiones internas. La justicia electoral llega debilitada a una elección clave. La reforma judicial que prometió certeza sufre fracturas… y se hunde en interrogantes.

4. Fraude legislativo. Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, quiere terminar con el maratón de reservas que convierte al Presupuesto en prueba de resistencia. Acusa a Morena y al PT de presentar propuestas que no defienden y retiran después de subir a tribuna. Lo llama “fraude legislativo”. Moreira propone que toda reserva se vote y no pueda retirarse. También buscará al próximo presidente de la Mesa Directiva, el ecologista Raúl Bolaños Cacho Cué, para cambiar el formato. Si el debate presupuestal se convirtió en espectáculo, la mayoría debería asumirlo. Y la oposición, también. Aunque haya que despertarla.

5. Don Patek. A Javier May le salió caro mirar la hora. La panista Lorena Beaurregard llevó hasta Palacio de Gobierno una oferta, comprarle en 10 mil pesos el reloj que, según denunció, el gobernador portaba durante un vuelo. La propuesta tiene jiribilla, rifarlo y destinar lo recaudado a becas universitarias. Beaurregard convirtió la versión de May sobre el valor del reloj en desafío: si cuesta 10 mil, que lo venda en 10 mil. Un accesorio de lujo terminó convertido en examen público de congruencia. May puede aceptar, rechazar o callar, pero el reloj ya marca el costo político de sus desatinos.