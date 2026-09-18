Frentes Políticos / 18 de septiembre de 2026

1. Claridad y firmeza. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los reportes del gobierno de Donald Trump sobre el combate al narcotráfico con frases que no permiten dudas, que México está haciendo la parte que le corresponde y no necesita que lo juzguen desde afuera. La Presidenta pidió, a su vez, dar a conocer los resultados de Washington frente al consumo de drogas y el tráfico de armas. El planteamiento coloca la cooperación bilateral en términos de responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y resultados de ambos lados de la frontera. México atiende sus problemas; EU tendrá que responder por los suyos. Ésa es la ruta.

2. A paso firme. Claudia Sheinbaum reportó un avance de 15% en el Plan Carretero, con mil 796 kilómetros de autopistas, carreteras federales, caminos, puentes y distribuidores ya concluidos. El titular de la SICT, Jesús Esteva, informó que hay 4 mil 223 kilómetros en proceso y 135 mil trabajadores distribuidos en mil 200 frentes de obra. La inversión total alcanza 647 mil mdp, y Banobras, a cargo de Jorge Mendoza, contempla 19 proyectos de participación público-privada por 213 mil 868 millones. Infraestructura, empleo e inversión para mantener el ritmo sin cargar todo al erario.

3. Paz para el territorio. Omar García Harfuch, secretario de SPC federal, informó la detención en Michoacán de Manuel Alejandro “N”, El Señor de la T, identificado como coordinador regional del CJNG y relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo. La captura, realizada en el Bajío michoacano, fue resultado de la coordinación entre autoridades estatales y federales. En la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla, el golpe apunta directamente a una estructura señalada por violentar a familias y sectores productivos. Debilitar a quienes siembran miedo, así se construye la paz.

4. Seres sintientes. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, inauguró en la Alameda Oriente el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xólotl, con una inversión de 112 mdp y 50 mil metros cuadrados, convertido en el albergue público para perros y gatos más grande de México. El espacio puede recibir hasta 600 animales y cuenta con áreas médicas, quirófano, habitaciones, tratamiento de aguas, compostaje y captación de lluvia. Rescatar, rehabilitar y promover adopciones responsables, justo lo que olvidan otros gobiernos. Digna demostración, el bienestar alcanza a quienes no pueden exigirlo con palabras.

5. Pausa. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, señaló que la elección judicial de 2025 provocó la salida de casi 60% de los juzgadores locales especializados en materia civil y familiar que ya estaban capacitados para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Corral informó que se frenó la instrumentación de los “jueces sin rostro” y planteó una revisión integral del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto obliga a reflexionar sobre el costo operativo de la reforma judicial. Cambiar jueces fue una decisión política; ahora, a reconstruir la experiencia perdida.