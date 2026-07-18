Frentes Políticos / 18 de julio de 2026

1. Marea útil. El sargazo que llega al Caribe dejó de ser una molestia estacional para convertirse en una prueba de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia más barcos sargaceros, barreras marítimas y un plan para reciclar las algas antes de que arruinen las playas de Quintana Roo. La coordinación con hoteleros reconoce que el turismo no vive de promesas, sino de costas limpias. Ahora Mara Lezama tiene la oportunidad de traducir el respaldo federal en resultados visibles. El primer paso es presentar estrategias para impedir que miles de toneladas diarias sigan llegando a la arena. Los destinos turísticos merecen eficacia.

2. Bajo la lupa. La caída de Ernesto Ruffo reconfigura el tablero político. El primer gobernador de oposición en la era moderna, durante años presentado como referente ético del PAN, enfrenta acusaciones por presunta delincuencia organizada y huachicol. La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, sostiene que se trata de la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país, con un presunto daño superior a 4 mil mdp. En Palacio Nacional rechazan cualquier señalamiento de justicia selectiva y sostienen que el caso se resolverá con pruebas. En la oposición escasean los defensores. Sus otrora amigos, ¿ya lo abandonaron?

3. Maestros al límite. En Morelos, la educación olvida a quienes sostienen las aulas. Mientras la gobernadora Margarita González Saravia multiplica anuncios y ceremonias, más de seis mil maestros enfrentan estrés, ansiedad y desgaste emocional, según el SNTE, sin un diagnóstico oficial ni un programa serio de atención. La administración habla de bienestar estudiantil, pero guarda silencio sobre la salud mental de los docentes. Resulta difícil hablar de un sistema educativo sólido cuando quienes lo mantienen están rebasados por la carga laboral, la violencia escolar y el abandono institucional. Una vez más el espejo oficial deforma la realidad.

4. Orfandad. La propuesta para crear un padrón nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio abrió una discusión que va más allá de una base de datos. La diputada Eufrosina Cruz plantea ampliar el registro a víctimas de homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado y violencia del crimen organizado, con presupuesto para garantizar atención psicológica, educación y protección integral. ¿La diputada Cruz convencerá al Congreso de asignar recursos permanentes? Porque a la hora de aprobar el presupuesto terminan las buenas intenciones.

5. Resultados. La seguridad suele presumirse con discursos; esta vez llegó acompañada de cifras. El gobierno federal asegura que Quintana Roo redujo 85% los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026, además de una baja de 57% frente al mismo mes del año anterior. La presidenta Claudia Sheinbaum atribuye el resultado a la coordinación con la gobernadora Mara Lezama y al despliegue del Gabinete de Seguridad. Las detenciones, el aseguramiento de armas y droga fortalecen la meta de convertir una tendencia estadística en una percepción ciudadana duradera. Los números nutren titulares, pero la confianza se gana en las calles.