Frentes Políticos / 16 de marzo de 2026

1. Acomodados. La decisión legislativa dejó ver que las convicciones electorales suelen tener precio y calendario. Mientras Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afina el plan B, la operación política de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, logró reagrupar a los aliados que hace días amagaban con dinamitar la reforma. Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, y Alberto Anaya, líder del PT, regresaron al carril tras medir su fuerza en la votación fallida, conscientes de que la coalición es refugio y plataforma. El acuerdo existe, sí. Pero luce más como protección mutua que como cruzada democrática. Nadie pierde. Nadie cede.

2. Derrame. En costas veracruzanas, la incertidumbre flota con la misma persistencia que el hidrocarburo, mientras la versión política navega más rápido que cualquier peritaje. La gobernadora Rocío Nahle marcó distancia al sugerir que la mancha provendría de un buque privado, de los tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto, pero Pemex, cuyo titular es Víctor Rodríguez, pide paciencia y admite que la fuente sigue sin rostro. En Tabasco, el gobernador Javier May observa cómo el oleaje arrastra responsabilidades difusas entre dependencias, brigadas y comunicados técnicos. El chapopote no llegó solo; mancha a todos.

3. Legitimidad. La presión externa encontró respuesta en plaza pública y padrón electoral. La mandataria Claudia Sheinbaum convirtió la acusación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en oportunidad para reforzar la soberanía mientras despliega programas sociales como escudo político y territorial. En gira permanente, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, acelera la expansión de apoyos que Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, arropa con discurso de justicia histórica. El mensaje no viaja sólo hacia Washington, va dirigido a 2027. Porque en tiempos de sospecha internacional, la legitimidad se administra. Y también se reparte.

4. Derrota. El tiempo judicial terminó por asfixiar la expectativa de justicia. Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, juez federal, absolvió al acusado por el asesinato del activista Samir Flores tras encontrar una investigación incapaz de sostenerse en tribunales, golpe que revive las fracturas institucionales heredadas desde el sexenio de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos. Hoy, Margarita González Saravia enfrenta una impunidad que no provocó, pero que deberá contener políticamente frente a movimientos sociales que no olvidan. La Fiscalía General de la República perdió el caso. El Estado perdió autoridad. Y la memoria ganó otro expediente abierto.

5. Distraído. Mientras la violencia alcanzaba a la prensa ambiental en Bahía de Banderas, el poder estatal elegía librar batallas simbólicas en la capital. Erik Saracho, periodista y defensor del jaguar, sobrevivió a un ataque armado que volvió a exhibir la fragilidad de los mecanismos de protección y la lenta reacción policial denunciada por colegas. En paralelo, Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, concentró la atención en retirar la escultura Hermana Agua, decisión que su secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González, justificó entre argumentos morales difusos y presiones sin rostro. La bala fue urgente. La agenda, no tanto.