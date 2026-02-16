Frentes Políticos / 16 de febrero de 2026

1. Pantalla global. La presidenta Claudia Sheinbaum colocó al cine como política de Estado y no como adorno cultural, algo que no se había visto en el pasado. Acompañada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció incentivos fiscales y presupuestales para series y películas, con reglas claras y participación obligatoria de productoras mexicanas. La actriz y productora Salma Hayek respaldó el anuncio, junto con Inna Payán, referente del sector. El Focine queda fortalecido en ley. Cultura, economía y proyección internacional con responsables visibles. Así se construye industria. El segundo piso de la transformación lo capta todo.

2. Costo. La salida de Marx Arriaga no fue un capricho administrativo, fue el desenlace de meses de bloqueo interno. La propia SEP reveló que se negó a incorporar mejoras en inclusión, lenguas indígenas y materiales para docentes bajo el argumento de “no tocar el legado”. Confundir lealtad ideológica con inmovilidad pedagógica tiene precio y se llama estancamiento. Rechazó tanto reubicación como embajada y terminó autoproclamándose, ja, “director legítimo” y atrincherándose en su oficina. La educación pública no puede quedar rehén de protagonismos personales. Mario Delgado mostró que gobernar es corregir a tiempo. Fuera obstáculo.

3. Doña Banqueta. Así le dicen a Imelda Castro, la senadora que presume honestidad mientras el paso peatonal desaparece frente a su casa, en Culiacán, pues la banqueta de uso común desapareció por su voluntad al convertirlo en parte de su vivienda. Ha sido severamente criticada, pero puede más el empecinamiento. Y aun así quiere ser sustituta de Rubén Rocha en 2027. Lo peor es el entorno, pues es una de las opciones en Morena. Si no respeta la ley, empezando por lo básico, el no apropiarse de lo que es de todos, qué le espera a Sinaloa. Si abusa en su propia calle, ¿qué garantiza en Palacio? Con estas mañas, no se construye autoridad.

4. Plop. Esta semana, Julio Menchaca quiso estrenar mañaneras en Hidalgo al estilo de Claudia Sheinbaum, pero la primera arrancó sin él. En su lugar desfilaron Vanesa Escalante (Salud), Mónica Mixtega (Medio Ambiente), Elizabeth Quintanar (Turismo) y Miguel Tello (Planeación), bajo la coordinación de Edmundo Pineda. Hubo fallas de audio, preguntas seleccionadas y sólo 19 minutos para la prensa. Tello denunció “guerra sucia”, pero el formato terminó antes que las dudas. Si la idea era diálogo real, empezó con tropiezo. Copiar el modelo federal exige algo básico: constancia y apertura. Sin gobernador en el atril, no hay mañanera que aguante.

5. Derrumbe. Al gobernador Javier May se le descompone Tabasco a ritmo acelerado. En 48 horas, al menos seis ejecutados en Teapa, Cunduacán, Cárdenas y Nacajuca; algunos atados y con tiro de gracia. El fraccionamiento Pomoca volvió a ser escena criminal, mientras la Fiscalía estatal apenas abre carpetas. La violencia no distingue hamaca, cantina ni unidad habitacional. Y en Paraíso, padres de familia piden protección ante riesgos en Dos Bocas. Cuando la agenda pública la marcan balaceras y fosas, el discurso oficial se queda corto. Gobernar no es administrar comunicados; es recuperar el control. Y hoy, con Javier May, Tabasco luce a la deriva.