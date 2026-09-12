Frentes Políticos / 12 de septiembre de 2026

1. Excesivo. Claudia Sheinbaum cuestionó, con toda razón, el presupuesto que el INE pretende para 2027, pues asciende a 47 mmdp. La Presidenta considera que la cifra es elevada y estima que, con inflación incluida, debería rondar los 37 mmdp, en un proceso comparable al de 2024. Pidió explicar el cambio de identidad cromática del instituto, que encabeza Guadalupe Taddei, justo al comenzar el proceso electoral. Si el árbitro quiere confianza, tendrá que explicar cada peso y cada color. En democracia, la transparencia se presupuesta. Y cuando la diferencia son 10 mil millones de pesos, la explicación no puede quedarse pendiente.

2. A trompicones. El INE, que preside Guadalupe Taddei, arranca el proceso electoral 2026-2027 prometiendo piso parejo, pero con el terreno ya inclinado. Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, advierte que las precampañas anticipadas de Morena y la oposición, han rebasado los tiempos legales, y que los árbitros se han negado a hacer respetar las reglas. El problema no es menor, ya que cuando los jugadores arrancan antes y el árbitro mira hacia otro lado, la equidad deja de ser principio y se convierte en palabra hueca. El INE inicia, sí, pero entre cambio de color, petición de dinero y dudas, va a tropezones.

3. Clínica criminal. Omar García Harfuch, secretario de SPC federal, confirmó el hallazgo de un inmueble clandestino del CJNG en Tecalitlán, Jalisco, gobernado por Brenda Patricia Barriga, utilizado para atender a integrantes de la organización que resultaban heridos en actividades delictivas o enfrentamientos. El operativo, derivado de la búsqueda de un joven reclutado mediante una falsa oferta de trabajo, permitió encontrar víctimas con cirugías recientes, clavos quirúrgicos y muletas. Los cárteles ya no sólo reclutan, arman o matan, sino que hasta monta su propio “hospital”. ¿Hasta dónde llega la cruda realidad?

4. Confianza. El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Raúl Bolaños Cacho, respaldó el trabajo de la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, y pidió no especular sobre la muerte de Zenyazen Escobar, luego de que la Fiscalía estableciera preliminarmente que se trató de un suicidio. Bolaños Cacho dijo que no corresponde a los legisladores sustituir a los peritos sobre la mecánica del disparo. Pero confiar en la autoridad no significa cerrar el caso en automático. La propia FGR mantiene abiertas las investigaciones y no descarta otras líneas. Prudencia, sí; carpetazo, no.

5. Resultados. Chiapas empieza a mostrar números que respaldan la estrategia de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Claudia Sheinbaum destacó una reducción de 64% en el promedio de homicidios dolosos, de 2.5 diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026, además de una caída de 44% en delitos de alto impacto y de 68% en robo de vehículo. A ello se suman 267 Jornadas por la Paz y más de 2 mil acuerdos comunitarios. Coordinación, prevención y combate a la impunidad. Chiapas demuestra que recuperar la paz sí es posible con estrategia, coordinación y un gobierno decidido. ¿Y los demás?