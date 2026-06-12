Frentes Políticos / 12 de junio de 2026

1. Arropada. La presidenta Claudia Sheinbaum cambió por un rato la agenda diaria por la fiesta futbolera y apareció en el deportivo Los Galeana entre selfies, llamadas y aplausos. A su lado, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, acompañó una escena para recordar que la política busca plazas llenas tanto como votos. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez encendieron las gradas y la imagen recorrió rápidamente el mundo. Mientras la Selección abría el Mundial, el poder ensayó cercanía. Festejo multitudinario. Nada se desperdicia. Cada cuadro cuenta y cada ovación suma puntos.

2. Lado B. Mientras el gobierno celebraba el arranque del Mundial, la otra postal del día avanzó por Tlalpan. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, atribuyó a la CNTE una intención de golpear la imagen del país; del otro lado, Elvira Veleces, secretaria de la sección 14 de Guerrero, convirtió los reflectores globales en tribuna para sus exigencias. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, prometió normalidad. Por momentos, entre bloqueos, filtros, revisiones y protestas, la conversación dejó de girar alrededor del balón. Cuando el partido empezó, el conflicto ya estaba en la cancha.

3. Reflectores. Antonio Toño Astiazarán, alcalde de Hermosillo, volvió a apostar por la política de escaparate internacional al anunciar a Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, como figura central del Foro Mundial de Energía Solar 2026. La jugada busca colocar a la capital sonorense en conversaciones que rebasan el ámbito local y, de paso, vender capacidad para atraer inversión vinculada a energía limpia. Carla Neudert Córdova, directora de la AMECC, y Fernando Rodríguez, director del Clúster de Energía Sonora, impulsan la misma ruta. Hermosillo quiere hablarle al mundo, pues a estas alturas hay mucho por decir.

4. Zona de peligro. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, enfrenta otro episodio que coloca al estado bajo escrutinio. El asesinato de Luis Ángel López Valdez, periodista de Vanguardia de Veracruz, ocurrió en Poza Rica, la misma ciudad donde meses atrás fue ultimado Carlos Leonardo Castro, director de Código Norte. No sólo es la repetición de los hechos, sino que además el reportero contaba con medidas de protección vigentes. La periodista Roxana Guzmán Ramírez sigue sin aparecer y las explicaciones oficiales escasean. Cada crimen reabre expedientes, promesas y compromisos, y derrumba la credibilidad gubernamental.

5. Presión. Tony Payán, académico del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, puso sobre la mesa una advertencia que en el gobierno mexicano preferirían escuchar en voz baja, la presión de Washington no depende únicamente de Donald Trump, presidente de EU, sino de una maquinaria institucional que avanza con objetivos definidos. La observación adquiere peso cuando las diferencias sobre seguridad, extradiciones y cooperación judicial se acumulan. En México apuestan a que todo se resolverá con diálogo. Del otro lado juegan otro partido. El de apretar.