De manera ilusa, muchos pensamos que la transición política que México construyó por décadas nos llevaría a la consolidación de una democracia efectiva que mejorara la condición de vida de los ciudadanos.

La evidencia nos demuestra lo contrario. El crimen organizado se regodea y reproduce como nunca antes. Rocha Moya sigue libre. Un régimen de partido casi único ha resucitado y la oposición ha sido incapaz de reaccionar y presentar una alternativa creíble para el futuro.

En medio de la aridez de la violencia y el control cada vez mayor de los grupos delictivos, los pequeños negocios están cansados del “espectáculo” que se está dando en materia política, ya que sienten que hay una desconexión total con lo que está pasando en las comunidades.

Como lo señaló Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco): “Se requiere escuchar lo que la población está pidiendo que suceda y sienten que hay una desconexión total entre lo que sale en la prensa, lo que se transmite con lo que realmente está pasando en las comunidades, que es donde se genera la economía real”.

Con precampañas ilegales en muchas entidades federativas, el señalamiento de los pequeños empresarios es certero. Existe una desconexión brutal entre el discurso hueco de los políticos y la realidad que se vive en los territorios.

Como lo señala la Concanaco, la extorsión ha tenido un impacto brutal en la operatividad diaria de los pequeños comercios. Este delito se ha convertido en una amenaza económica terrible para servicios, turismo y negocios familiares. El costo potencial anual de la extorsión va de 105 mil a 350 mil millones de pesos.

En el mismo tenor, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó los resultados de una encuesta aplicada a 4 mil 21 de sus socios a nivel nacional, entre el 31 de marzo al 12 de junio. Juan José Sierra, presidente de Coparmex, destacó la baja en el indicador de confianza para invertir, por temas de inseguridad e incertidumbre.

Los datos son espeluznantes. El ánimo para invertir entre los socios de Coparmex se desplomó 16.5 puntos porcentuales y cayó hasta 23%, su nivel más bajo desde que inició esta medición en 2020. Apenas dos de cada 10 socios consideran que es un buen momento para invertir en el país.

El cobro de piso pasó a encabezar la lista de delitos que sufren las empresas. Según los cálculos de Coparmex, la principal extorsión es telefónica, pero en casi 20% de los casos, este delito fue realizado por autoridades. Por primera vez la extorsión ocupa el primer lugar de los delitos, con 18%, por encima del robo de mercancías en tránsito.

Balance

El clima de violencia e impunidad es un repelente a las inversiones y un detractor del prestigio internacional de México. Para muestra un botón: la semana pasada, las autoridades de Estados Unidos y Canadá hicieron un llamado a sus ciudadanos para que evitaran asistir a edificios de gobierno en Mexicali, Baja California, y a buscar refugio en caso de un incidente debido a una “posible amenaza” de seguridad.

En sintonía con la alerta estadunidense, el gobierno de Canadá pidió evitar los edificios públicos en Mexicali y buscar refugio si es necesario. Ambas alertas llegaron unos días después de que las fuerzas de seguridad mexicanas realizaran un operativo en un inmueble en esa ciudad vinculado con el grupo delictivo conocido como Los Rusos.

En 2027 se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y más de 18 mil cargos municipales. Un total de 19 mil 609 puestos de elección popular. La ciudadanía tiene los medios para decidir en libertad. El voto es la respuesta. Los votantes tienen la palabra.