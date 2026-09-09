Y la carpeta de desaparecidos terminó en el suelo

Más de tres mil homicidios. Más de cuatro mil desaparecidos. Ciento setenta menores asesinados en Sinaloa. Esa cifra no cupo en el discurso, pero sí en la pila de carpetas que la senadora del PRI Paloma Sánchez dejó en el escaño del famoso senador sin partido, Enrique Inzunza. Una de las múltiples carpetas que la legisladora llevó —la de los desaparecidos— tampoco tuvo cupo en el escaño vecino del senador de Morena Alfonso Cepeda Salas, dirigente del SNTE.

La priista la puso allí porque se saturó el espacio de Inzunza. Pero en un simbólico gesto del desinterés del oficialismo en el tema de los desaparecidos, el sindicalista aventó al piso la carpeta con las fichas de quienes son buscados por sus familiares.

* La cosa empezó así. Inzunza, ya oficialmente senador sin partido, estaba sentado en su escaño. Miró, sorprendido, a Paloma, su paisana sinaloense, cuando se acercó a su lugar en plena sesión. Siguió con la vista los movimientos de la priista, que empezó a depositar las carpetas en su curul. Se llevó la mano derecha a la boca junto con la pluma que sostenía entre sus dedos y espetó: “Yo no le he faltado al respeto a usted”.

—¿Le falte al respeto? —preguntó Paloma, mientras seguía depositando las carpetas en el escaño de Inzunza.

Y explicó al exmorenista, acusado por EU de nexos con Los Chapitos: “Necesita ver los datos del pueblo de Sinaloa, senador. No diga que le he faltado al respeto porque jamás se lo he faltado”. El escaño de Inzunza no fue suficiente para dar cabida a las carpetas. La priista empezó a ponerlas en el lugar de su vecino, Cepeda Salas. El sindicalista puso cara de fuchi, al tiempo que protestó: “¡Aquí no me deje nada!”.

—Puede pasárselo si gusta —ironizó la priista.

—Es mi escaño —protestó.

Segundos después la aventó al piso.

* Las reacciones a la escena fueron encontradas.

Alito Moreno aplaudió a la senadora de su partido y dijo que el PRI respalda totalmente su proceder.

Escribió en su cuenta de X: “Mientras muchos agachan la cabeza por temor o complicidad, Paloma da la cara por las familias de Sinaloa y enfrenta a Inzunza Cázarez, el narcopolítico de Morena señalado, investigado y acusado por las autoridades de Estados Unidos”.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pidió no hacer caso a las “provocaciones” y evitar que se reduzca a un circo algo que es tan importante en el país como es el Senado.

* La contienda para definir la candidatura de Morena al gobierno de Tlaxcala no es pareja. No sólo sabemos que la actual gobernadora de ese estado, Lorena Cuéllar, está volcada a favor de su delfín, Alfonso Sánchez García. En la mismísima casa de gobierno, residencia oficial de la mandataria, fueron grabadas, en agosto pasado, imágenes y videos de decenas de personas que empacaban cajas con propaganda a favor del hijo del exgobernador Sánchez Anaya. Hay también bardas pintadas, volantes, gorras, despensas. ¿Y las autoridades electorales dónde están? Es pregunta. La bronca interna que en ese estado se le viene a Morena es fuerte.

Van cuatro encuestas que se publican. Dos favorecen a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera (Enkoll e Impronte) y otras dos (TResearch y FactoMétrica) a Sánchez García.

Y aunque este último tiene el respaldo de la gobernadora, la senadora con licencia goza de mayor apoyo en sectores nacionales de Morena. El partido decide al candidato, el pueblo elige al gobernador. ¡Ojo con eso!

Quien gane la encuesta interna de Morena partirá como amplio favorito para quedarse con la gubernatura, dado el dominio actual del partido en el estado.

* A pesar de las descalificaciones que se han producido entre las dirigencias de MC y el PRI, la bancada del tricolor en el Congreso de la CDMX, a través de su coordinadora, Tania Larios, llamó al naranja a unirse a un frente opositor en la capital de la República. Aprovechamos ese llamado para preguntar a Clemente Castañeda, líder de la bancada de MC en el Senado, si esa alianza podría darse en caso de que fuera la única opción de derrotar a Morena.

“No creemos que ésa sea la una opción para derrotar al régimen de Morena y aliados. Lo hemos demostrado en muchísimos escenarios. Por eso hoy gobernamos Jalisco y Nuevo León, y estoy seguro de que en el próximo proceso electoral gobernaremos más entidades federativas.

“Estamos convencidos de que sí hay una vacante para una alternativa como la que se está construyendo en MC”.

Y sin descartar que su partido pueda platicar con el resto de las fuerzas políticas, aclaró: “Al día de hoy, nuestra decisión, tomada desde 2021, cuando yo era dirigente de MC, es contender solos en el próximo proceso electoral”. Tan, tan.

* Una buena. El gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez, recibió el Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización, en reconocimiento al trabajo que realiza en ese prioritario rubro.