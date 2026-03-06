“Tratar a cárteles como al ISIS o Al Qaeda”, propone EU a Latinoamérica

Estamos avisados: EU está preparado para enfrentar a los cárteles de la droga y pasar a la ofensiva en solitario si es necesario. Lo advirtió Pete Hegseth, secretario de Guerra de Trump, en la conferencia América contra los cárteles, en Miami, Florida.

A ese cónclave, al que México no fue invitado, asistieron representantes militares de más de una docena de países de América Latina “con ideas afines”. Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana, entre otros.

Firmaron una declaración conjunta con EU que los compromete a combatir el “narcoterrorismo” en este hemisferio. Como postre de este inquietante menú se destacan palabras de Stephen Miller, subjefe de Despacho de la Casa Blanca:

“Los cárteles que operan en este hemisferio son el ISIS (Estado Islámico) y el Al Qaeda de este hemisferio, y deben tratarse con la misma implacabilidad”.

* La advertencia de los funcionarios gringos no es un desplante verbal. Es una decisión tomada. Si el narcotráfico y sus cómplices siguen creciendo, habrá intervención unilateral. EU ya se dotó de la herramienta jurídica. Trump no sólo designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que los coloca bajo la jurisdicción de ese país, independientemente de su ubicación, también declaró al fentanilo como “arma de destrucción masiva”.

Hegseth, sin embargo, dejó claro que prefiere que en el interés del vecindario, se haga en colaboración con los vecinos y aliados de EU. “Es la meta de esta conferencia”, señaló.

* Además de México, también fueron excluidos del evento, celebrado en las instalaciones del Comando Sur en Miami, Brasil, Colombia y Nicaragua. Los cuatro países son gobernados por la izquierda.

El enfoque del encuentro —tratar a los cárteles como organizaciones terroristas y justificar acciones militares— choca con la postura del gobierno mexicano, que ha rechazado, una y otra vez, operaciones unilaterales de EU en territorio nacional. Las ausencias se interpretan como una exclusión intencional por diferencias ideológicas y geopolíticas.

El evento sirve de antesala a la cumbre Escudo de las Américas, convocada allí mismo por Trump el fin de la siguiente semana, a la que tampoco asistirá México. No hay una declaración oficial mexicana sobre los eventos, pero el patrón del gobierno de Sheinbaum es consistente: rechazo a la militarización externa del problema del narco y la defensa de la soberanía.

* Juan Ramiro Robledo es enlace de la Segob con el Congreso de la Unión. Le tocó ir al Palacio Legislativo a entregar la iniciativa de reforma electoral a Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja.

Charlamos brevemente con él sobre la complicada situación que enfrenta esa reforma constitucional que, hasta hoy, sólo cuenta con el visto bueno de los 253 diputados de Morena de los 334 que requiere. Ni el PVEM ni el PT han dado señales, hasta ahora, de dar su brazo a torcer. Robledo inició con un comentario optimista: “El Verde puede dejar el voto libre y quizás el PT también. Vamos a ver qué pasa. MC tiene su propia manera de asumir las cosas.

“No es tan fácil votar en contra de una propuesta, muy popular, que es quitar el dinero a los partidos y que esos pluris, si quieren ser candidatos, que salgan a hacer campaña. La mitad de las diputaciones de minoría son para los mejores perdedores. La otra mitad es para los pluris. La diferencia ahora es que será con listas abiertas. Ya no va a ser del uno al 40 de la forma que te los ponga la cúpula del partido, sino que vas a tener dos votos. Eso es muy democrático. A los partidos les quitas el poder de regalar diputaciones.

Señaló también que los 32 senadores de lista constituyen “el chipote más feo” que tiene nuestra estructura constitucional. Terminó con un tono de resignación. “Ahora, si esto no pasa, pues no pasó. Posible sí es, probable, lo veo difícil”.

Hablamos también de la posibilidad de que se utilicen estrategias extraparlamentarias para ajustar la votación de los diputados presentes a la mayoría calificada requerida. El “¡ayúdame saliéndote a la hora de sufragar!”.

Nos dijo: “Esas estrategias son en todos los países del mundo. La verdadera mayoría calificada no se da en las urnas cuando hay coalición, se da en la asamblea. Ahí es donde se juntan los votos. Puede ser de MC, de uno que otro panista, de uno que otro priista”, sintetizó.

* El foro sobre la Ley de Derechos de Autor y la Inteligencia Artificial, celebrado en San Lázaro, fue tribuna para que Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente de la Sociedad de Escritores (Sogem), advirtiera sobre el reto que las nuevas tecnologías representan para el cobro justo y regulado de las obras de los creadores. “Se debe legislar para que las empresas paguen por el uso de las obras que alimentan las plataformas de entretenimiento”, sugirió.

Y tiene razón.