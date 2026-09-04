Suprimir el fuero y dar plenitud al juicio político

En estos años de “transformación”, la justicia selectiva ha sido el sello de la casa. Para los machuchones de Morena hay flexibilidad, benevolencia e impunidad.

Para los adversarios, el rigor absoluto de la ley de forma punitiva o persecutoria. Hemos visto que los casos contra figurones del oficialismo se quedan en denuncias mediáticas que no son investigadas o carpetas que no pasan de allí.

Ejemplos de lo anterior sobran: Rocha Moya, Andy, Amílcar Olán, Marina del Pilar, La Barredora, Cuauhtémoc Blanco, Ignacio Ovalle, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, huachicol fiscal, Segalmex…

Con los opositores es al revés. Hay prisa. El caso del panista Ernesto Ruffo ilustra lo anterior. Fue a dar al Altiplano en menos de lo que canta un gallo. A este hombre, de 74 años, que vivía en una casa de 64 metros cuadrados y manejaba un viejo auto, lo acusan de encabezar una red criminal de huachicol fiscal que ha costado al país 600 mil mdp. ¡Hágame el favor!

La lista de opositores que la 4T ha puesto tras las rejas es larga y en algunos casos cuestionable: Rosario Robles, Jesús Murillo Karam, Ángel Aguirre, Emilio Lozoya, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, Tomás Yarrington…

* En una charla de banqueta que tuvimos ayer con Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, hablamos del paquete anticorrupción que la presidenta Sheinbaum va a presentar en el periodo ordinario de sesiones que inicia.

Nos dijo: “Queremos quitar las protecciones indebidas de los políticos y funcionarios, a través de suprimir el fuero y darle plenitud al juicio político”.

El paquete incluye una reforma para combatir la debilidad de las fiscalías anticorrupción y de los estados. Está también un paquete importante de reformas para combatir la facturación falsa y fortalecer la lucha en contra de los compradores de combustible robado, a través de la extinción de dominio.

“Se contempla asimismo una reestructuración completa de la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías estatales”, puntualizó.

Suena bien. Falta que se concrete. No parece automático que el fuero desaparezca, aunque sea iniciativa de Sheinbaum. No va a ser fácil que legisladores, funcionarios y políticos voten a favor de que les quiten ese escudo. El caso el senador Enrique Inzunza ilustra para qué sirve el fuero en estos tiempos. Está bajo investigación, pero regresó al Senado sin problema. Verbalmente renunció a la bancada de Morena, pero lo necesitan para mantener a mayoría calificada que se robaron, vía las autoridades electorales.

* En la charla le hicimos ver que eliminar el fuero no es una iniciativa que entusiasme a los legisladores, incluso a los de Morena. Reconoció: “Son decisiones difíciles, en realidad. Nos enfrentamos a una coalición. Ve todos los partidos que reflejan posiciones muy conservadoras.

—Incluido el tuyo, ¿no?

—Todos los partidos. Es una coalición difícil que actúa como restauradora de privilegios y de complicidad, pero pues es una exigencia nacional que se quiten estas protecciones indebidas de políticos y de gobernantes porque si no nadie es castigado.

—¿Y en el caso de la extinción de dominio?, preguntamos.

—Es que tenemos detectados a los grandes compradores, pero hemos puesto el acento en perseguir y castigar a los que introducen el combustible por la vía del contrabando y no en los que lo compran. Son gasolineras, es obra pública, mineras y grandes cadenas de transporte, respondió.

* Previamente, en rueda de prensa, le preguntamos a Ricardo Monreal sobre la aseveración de la presidenta Sheinbaum —en su Segundo Informe—,en el sentido de que no hay división ni rompimientos en el seno de Morena.

El coordinador de los diputados guindas respondió: “En el movimiento hay una disputa interna natural, legítima, que no puede rebasar los límites de la unidad… Faltan por definirse 12 o 13 coordinadores estatales.

“De todos los estados donde se definirá esta figura política interna, en 10 u 11 hay una lucha interna, porque ahora hay una contienda fuerte por ese cargo político partidista.

“Es superable. Una vez que se dé a conocer (quien ganó) vamos a sumarnos todos para mantener la confianza ciudadana en nuestro favor”.

Para mantener la unidad, agregó, se requiere que todos observen las reglas que el partido determinó; que las encuestas que se levanten no sean alteradas; que los que firmaron el compromiso de respetar esas reglas lo hagan.

Pero también que la comisión de selección de candidatos de Morena revise los expedientes y se asegure de que los aspirantes no tengan cuentas pendientes con la ley.

“Una de las tareas fundamentales es precisar que no haya vínculos con el crimen organizado ni haya cometido ningún acto ilegal”, subrayó.