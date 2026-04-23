La simultánea salida Andy y de Luisa María Alcalde de sus cargos en Morena habría sido pactada en una reunión —de tres horas— sostenida por la presidenta Claudia Sheinbaum y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, según una fuente de Morena que solicitó el anonimato.

Le damos crédito a la versión, porque tiene lógica y por la confianza que tenemos en la fuente.

Tiene lógica porque no veo un movimiento de ese tamaño sin que lo hayan hablado previamente quien preside el país y quien controla a Morena. Las diferencias entre la presidenta saliente de Morena y su secretario de Organización eran obvias. No se toleraban.

Cuentan que el hijo del expresidente tomaba decisiones sin considerar a Luisa María. La fuente dice que Andy “está sentido” con Alcalde “porque él la puso”.

Otro de los temas que se habrían tratado son las 17 gubernaturas que estarán en juego en las elecciones intermedias de 2027. No precisó cuándo, dónde y cómo se dio el encuentro que, obviamente, no fue en Palacio Nacional.

Intentamos confirmarla con gente del equipo de comunicación de la presidencia de la República. Nos dijeron que no tenían información, pero que iban a preguntar para avisarme.

No lo hicieron. El que calla otorga.

* Ya que estamos. Muy extraña la primera reacción de Alcalde a la invitación que le hizo Sheinbaum para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia, que deja Esthela Damián, quien buscará la gubernatura de Guerrero.

Subió a su cuenta de X un mensaje en el que dijo sentirse honrada de que la Presidenta la haya invitado a unirse a su equipo de trabajo, en la Consejería Jurídica.

Cito textual: “Sin duda representa un reconocimiento de trayectoria…Como le dije a ella, denme un ratito para pensarlo. Ya la buscaré para plantearle mi decisión”.

El “ratito” duró poco. Hacia las 18 horas subió un mensaje a sus redes sociales en el que acepta “con orgullo y agradecimiento” la invitación.

* El ”destape” de Esthela Damián como aspirante a la gubernatura de Guerrero, que la Presidenta hizo en la mañanera, es un golpe a las aspiraciones no sólo de Félix Salgado quien, ya de por sí, tiene en su contra el impedimento del nepotismo que se autoimpuso Morena en 2027, sino también a la senadora Beatriz Mojica.

La legisladora encabeza, junto con Félix, las encuestas. A diferencia de Damián, quien ha hecho su carrera política en la Ciudad de México, Mojica conoce y ha vivido los múltiples problemas que tiene Guerrero: crisis de inseguridad, pobreza extrema, educación y fenómenos naturales como Otis…

Su esperanza es la encuesta de Morena para elegir candidato.

* Tensiones, gritos, descalificaciones mutuas entre panistas y morenistas, marcaron la reunión que realizó ayer la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

El tema del encontronazo fueron las acusaciones de “traidores a la patria” y “violaciones a la Constitución” que senadores de Morena le hicieron a Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, y a su fiscal, César Jáuregui.

Reclaman su comparecencia, disfrazada de “reunión de trabajo”, para que expliquen lo que pasó en Chihuahua.

Los morenistas acusaron a Maru y a Jauregui de haber permitido que “agentes de la CIA”, participaran en un operativo de seguridad, ocurrido en la sierra Tarahumara, para desmantelar un narco laboratorio.

Oficialmente, ambos agentes fallecieron en un accidente ocurrido cuando uno de los vehículos del convoy en el que regresaban del operativo cayó a un barranco, junto con otros dos agentes mexicanos que también murieron.

El fiscal cambió su versión inicial y en una segunda declaración, aseguró que los agentes gringos no participaron en el operativo y que se encontraban en el vehículo accidentado porque les dieron un aventón para que llegaran a tiempo a un vuelo.

Los panistas reaccionaron ante los señalamientos y reviraron a los morenistas con una sopa de su propio chocolate: “Son ustedes los que le han entregado la soberanía a los cárteles de la droga”.

El punto de acuerdo para que ambos comparezcan se aprobó no sólo en la comisión, sino en el pleno del Senado. No hubo votos en contra.

MC se abstuvo con el argumento esgrimido por Luis Donaldo Colosio. “No es una cuestión constitucional, sino una motivación 100% política”, dijo.

Al final, los panistas revirtieron el debate y exhibieron a los morenistas.

Ricardo Anaya propuso que se votara también la comparecencia del secretario de la defensa general Ricardo Trevilla; los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha; y de Baja California, Marina del Pilar Ávila; y del canciller Roberto Velasco.

Morena y aliados votaron en contra. Quedaron exhibidos.