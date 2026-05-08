El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a los aliados del PVEM y el PT, en la reunión que sostuvo ayer con legisladores de la 4T en Palacio Nacional, fue directo y contundente. De plano les leyó la cartilla: “No se admite zigzagueo”, dijo, según fuentes legislativas presentes en el cónclave oficialista.

Ya encarrerada, mandó otro mensaje relacionado con las tensiones con Estados Unidos, alimentadas por la petición de detener, con fines de extradición, a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sinaloenses. La Presidenta, según la fuente, aseguró que frente a lo que México enfrenta sólo hay de dos sopas: “El entreguismo y la oligarquía o la República y el pueblo”.

¿Será?

* El ambiente en el singular encuentro lo describen como “tenso”. La advertencia del no al zigzagueo tiene mucho que ver con el bloqueo de los partidos aliados a la ambiciosa reforma electoral que Sheinbaum envió al Congreso en marzo pasado.

PVEM y PT consideraron que la propuesta afectaba sus intereses (recorte de recursos a partidos, límites a plurinominales...) y votaron en contra. Fue la primera gran derrota legislativa de la Presidenta, quien no cejó en su empeño de cambiar las reglas electorales y mandó un Plan B.

Ese plan incluía reducción de salarios de funcionarios electorales, límites al presupuesto de los congresos locales, y menos regidores y la revocación de mandato para 2027, entre otras cosas. El plan pasó, pero sin la revocación de mandato. Esta vez el PT se opuso a que la Presidenta apareciera en la boleta, y obligó a sacar el tema de ese paquete electoral. Sólo así se aprobó la reforma constitucional.

La coalición se mantuvo unida, pero quedó claro que PT y PVEM no son “satélites” automáticos: tienen voz y facturan caro su apoyo. Fue una muestra de que, aunque Morena es mayoría, los aliados siguen siendo decisivos.

* Los coordinadores de las bancadas de Morena en ambas cámaras legislativas hicieron declaraciones al término del encuentro. El diputado Ricardo Monreal dijo que la Presidenta pronunció un discurso “muy sentido, ideológica y políticamente conveniente”, respecto de la soberanía, los principios y los valores.

“Nos pidió a todos regresar a territorio, explicar lo que pasa en el país. El alcance de la lucha por mantener nuestra independencia, nuestros principios en materia internacional”, narró.

Pero también los conminó a “explicarle a la población qué es lo que estamos defendiendo frente al poder conservador y a la amenaza constante de injerencia, intervencionismo y actitudes hostiles contra México”.

Y el senador Ignacio Mier: “Vamos a defender el proyecto por el que votamos 36 millones de mexicanos. Vamos a continuar en territorio. Representamos la defensa de la libertad, la defensa de la soberanía, la búsqueda por la igualdad, por el bienestar de las familias. No es momento de andar zigzagueando…”.

Nada dijeron los coordinadores sobre Rocha Moya o de la solicitud de EU de detenerlo provisionalmente, con fines de extradición. El senador Enrique Inzunza, uno de los diez extraditables que reclaman los gringos, no asistió a la reunión en Palacio. Está apestado por los señalamientos de su alianza con Los Chapitos.

* La pus no para de brotar. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exhibió ayer los contratos y pedidos realizados a los socios de los hijos de Rocha Moya en el DIF, el Sistema de Salud de Sinaloa y el gobierno de Culiacán. Suman cerca de 15 millones de pesos. Para que se dé una idea: José Carlos Cárdenas Mellado, socio en dos empresas de José Jesús Rocha Ruiz, el hijo menor de Rocha Moya, obtuvo contratos por más de 11 millones de pesos en el gobierno de Sinaloa para abastecer de frutas, verduras y abarrotes al DIF y a los servicios de salud del estado.

La investigación de MCCI va mucho más lejos. Eso es apenas un reflejo de lo que incluye la documentación publicada.

* La irrupción de la exconsejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, en la elección para la gubernatura de Guerrero, no ha modificado mayormente la intención de los morenistas en la encuesta para elegir a su candidata (o) a la gubernatura del estado.

Una revisión de las encuestas nos dice que la senadora Beatriz Mojica y el senador Félix Salgado encabezan las preferencias. El llamado “toro sin cerca”, sin embargo, tiene un obstáculo insalvable: la prohibición de nepotismo que se autoimpuso Morena para 2027. Su hija Evelyn gobierna Guerrero.

Damián, destapada en una mañanera por la Presidenta, ha subido en las preferencias, pero sigue lejos. Toda su carrera política la ha hecho en la CDMX. Su nivel de conocimiento es bajo.

“No ha podido enraizar”, resume Mojica, quien se dice convencida de que se va a respetar la encuesta para elegir candidata (o) en la complicada entidad. Veremos.