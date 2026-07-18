Licencia para matar

Los gringos están molestos. No digieren que el gobierno mexicano haya enviado cartas a los centros de detención del ICE para pedir el cese de acciones y omisiones que se han traducido en la muerte de 17 migrantes mexicanos.

14 murieron en centros de detención del Servicio de Control de Migración y Aduanas y tres más en operativos, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero del 2025.

Osadía de un país que ven como su patio trasero.

* La tarde de ayer nos enteramos que fueron devueltas al embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri, las cartas que envió el gobierno mexicano a centros de detención de ICE para exigir el cese de las políticas de ‘gatillo fácil’ y el maltrato a los connacionales.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, encabezada por Michael Kozak, subió a redes sociales un comunicado en el que da sus razones:

“Kozak devolvió las cartas de México que aspiran a dirigir las acciones del personal del gobierno que opera en territorio soberano de Estados Unidos”.

Le hizo también una recomendación al gobierno de Sheinbaum: compartir sus preocupaciones “a través de canales diplomáticos, como es habitual.

La respuesta de Washington es parecida a la solicitud de respeto a la soberanía que la presidenta Sheinbaum ha utilizado como justificación para no detener ni extraditar a Rocha Moya y compañía, reclamados por EU por nexos con Los Chapitos. Quiere, en síntesis, que México sea su carcelero en el sur, pero no acepta que se le exija estándares mínimos en sus propias cárceles migratorias.

* El fantasma de la “justicia selectiva” describe un fenómeno en el que el sistema judicial y las fiscalías actúan de manera parcial, utilizando la ley como herramienta política para perseguir y encarcelar a opositores, mientras protegen o ignoran los presuntos delitos de funcionarios afines al poder.

Es lo que ocurre en México, aunque la presidenta Sheinbaum lo niegue.

La detención del exgoberador del PAN, Ernesto Ruffo, por presunta red de huachicol y la contrastante pasividad en el caso Rocha Moya, ilustran el fenómeno.

El expresidente Calderón, quien no ha tenido la mejor de las relaciones con Ruffo, lo describió así en su cuenta de X:

“Independientemente de lo que se deslinde del caso Ruffo Appel, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva.

“Tienen enfrente una lista de funcionarios de Morena acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos que, además, usaron para robarse su elección.

“No los tocan, los protegen. Como Porfirio Díaz: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas. Mi solidaridad con él, más allá de ofensas recibidas”.

Ruffo y otras siete personas, por cierto, ya comparecieron ayer ante una jueza federal, por presunta red de huachicol fiscal.

La presidenta Sheinbaum dice que la detención del emblemático expanista “no es política” y que el exgobernador panista es el socio principal de una empresa que ingresaba combustible de manera ilegal desde EU. En eso basa su rechazo a los señalamientos de justicia selectiva. “Si él demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial”, suavizó.

* Somos México ya tiene secretaria general. Se trata, nada menos, que de Rosario Guerra, exdiputada priista que en 1995 presidió la Mesa Directiva en San Lázaro.

Desde entonces la conozco. Sé de sus habilidades políticas, de su lucha a favor de las libertades y de su meta declarada de quitarle a Morena el control de los tres Poderes de la Unión.

Una buena noticia para un partido cuyo reto inmediato es conservar el registro en las elecciones del año próximo. Es decir, lograr el voto de 3% de los votantes.

* Luis Emilio Rosas es un joven diputado local de Morena en el Congreso de San Luis Potosí. Egresado del Colegio de México, es licenciado en Políticas y Administración Pública.

Nos cuenta que tiene planes para el 2027. Busca la alcaldía de la capital del Estado. Sabe que el camino está lleno de obstáculos, pero está convencido de que los puede superar.

El primer obstáculo es ganar en la contienda interna para ser candidato a la alcaldía de San Luís Potosí, gobernada por la oposición. Tiene rivales fuertes y los menciona.

Uno es el también diputado local Cuauhtli Badillo, delfín del cacique Héctor Serrano, y/o Gabino Morales, delegado del Bienestar durante la administración de López Obrador.

Rosas cuenta con el apoyo de Rita Ozalia Rodríguez, presidenta del guinda en la entidad y hermana de Rosa Icela Rodríguez. Si llega a ser candidato de Morena, tendría que vérselas en las urnas con el abanderado del PAN, donde hay varios tiradores:

Marcelo de los Santos, hijo del exgobernador del mismo nombre, aspira a encabezar una amplia alianza opositora para ganar la ciudad; el diputado Rubén Guajardo o la senadora Verónica Rodríguez también la quieren.

Por el PVEM se ha mencionado al diputado federal Juan Carlos Valladares.

¿Quiénes irán a las urnas? El tiempo lo dirá.