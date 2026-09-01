El incómodo regreso de Inzunza y el terrorismo que no es terrorismo

El regreso de Enrique Inzunza al Senado es reflejo del estado de parálisis de la FGR. Supuestamente está bajo investigación por las gravísimas acusaciones que le hizo el Distrito Sur de Nueva York, pero por lo pronto sigue en el cargo, a diferencia de Rocha Moya, obligado a pedir licencia.

EU señala a Inzunza como enlace del gobierno de Rocha Moya con Los Chapitos. Él dice que es un asunto de “corte político” y se declara inocente.

El Distrito Sur de NY asegura que acordó “planes específicos” para que el gobierno de Rocha Moya apoyara y protegiera al Cártel de Sinaloa, a cambio de favores que ayudaran a los funcionarios a mantenerse en el poder.

Dice también que Inzunza transmitió comunicaciones de los líderes de Los Chapitos a Rocha Moya, sobre el apoyo electoral del cártel, a cambio de protección de su administración.

Inzunza tomó la decisión de separarse de la bancada de Morena, luego de algunos que integrantes de esa bancada le sugirieron pidiera licencia, luego del escándalo del regreso de 33 horas de Rocha Moya. No los escuchó. Sigue en el cargo aun cuando oficialmente está siendo investigado. Ayer volvió a sus oficinas del Senado, después de 123 días de ausencia.

Hasta una rueda de prensa ofreció para declararse inocente y denunciar “una embestida mediática de calumnias y diatribas” en su contra, desde que EU pidió su detención con fines de extradición “sin presentar una prueba”.

Aprovechó para aclarar quu, aun siendo miembro de la Comisión Permanente, no acudió a las sesiones por decisión del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier.

Se defendió de los señalamientos de que cobró su dieta sin trabajar: “Jamás me ausenté de mi responsabilidad legislativa, como presidente que soy, hasta hoy, de la Comisión de Asuntos Legislativos. Tuve a mi cargo la preparación de 22 reformas, he trabajado junto con mi equipo técnico, de tal manera que no me he separado de mi trabajo legislativo”, aseguró.

Por ahora, Inzunza no tomará el camino de Rocha Moya. Todo dependerá de la presión a la que será sometido. Por lo pronto, le fue mejor que al gobernador con licencia.

*La noche del domingo 30 de agosto de 2026, alrededor de las 20:00 horas, un automóvil particular con explosivos detonó frente a la comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas, en plena Feria Regional de la Tuna y de la Uva.

El saldo es de entre siete y 10 heridos civiles y al menos dos policías; daños en la comandancia, dos patrullas, y 11 vehículos particulares, viviendas y comercios.

Es el tercer ataque con explosivos en el estado, en menos de una semana. La Fiscalía de Zacatecas apunta al CJNG por un vehículo robado en Jalisco, y la disputa territorial con La Mayiza.

El método utilizado es el mismo que usaron Al Qaeda, ETA, el IRA, las FARC y Pablo Escobar, en Medellín: un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo y detonado contra un objetivo. Pero dice el gobierno de la 4T que no es terrorismo, porque esos actos de violencia e intimidación dirigidos contra la población o el Estado con el propósito de afectar, coaccionar o derribar al gobierno. Hasta anoche, no había comentario de la presidenta Sheinbaum sobre la explosión en Ojocaliente, pero su postura al respecto ha sido consistente. No admite que se llame “terrorismo” a las explosiones de coches-bomba. Dice que los cárteles tienen un objetivo económico y de control territorial, no ideológico-político de ese tipo.

“Nosotros no podemos aceptar que se les llame terroristas a estos grupos, porque su objetivo es otro”, ha dicho.

¡Ah… menos mal!

*Su nombre es Jorge Amílcar Olán Aparicio. Es un empresario amigo, socio y cómplice de Andy López Beltrán. A menudo aparece en reportajes sobre presunto tráfico de influencias y contratos públicos millonarios.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo volvió a balconear. Indica que Olán ya extendió su red de negocios a Estados Unidos. Dice la organización ciudadana:

“Un mes antes de que Andy López Beltrán hiciera pública la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos, su amigo Amílcar Olán extendía su red empresarial a Texas.

“El empresario, beneficiado con contratos multimillonarios durante el gobierno de AMLO, constituyó una compañía y se asoció en otra con una mujer señalada como operadora de sus negocios de balasto en las obras ferroviarias de la 4T”.

MCCI agrega que registros mercantiles de la Secretaría de Estado, de Texas, cuya copia pública revelan que el pasado 25 de junio de 2026, Olán constituyó la compañía Stone Basaltico LLC, en la que figura como único accionista y donde su tía, Teresa de Jesús Olán Rodríguez, funge como agente para recibir notificaciones judiciales. Así de bien le ha ido a Amílcar, gracias a su cercanía con el hijo de AMLO.